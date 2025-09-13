https://1prime.ru/20250913/opros-862224441.html

Опрос показал, сколько россиян знают о стандартах качества продукции

Опрос показал, сколько россиян знают о стандартах качества продукции - 13.09.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян знают о стандартах качества продукции

Количество россиян, которые ничего не знают о государственных стандартах качества продукции (ГОСТ), составляет 22%, в то же время более половины жителей страны... | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T07:48+0300

2025-09-13T07:48+0300

2025-09-13T07:48+0300

экономика

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862224441.jpg?1757738884

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Количество россиян, которые ничего не знают о государственных стандартах качества продукции (ГОСТ), составляет 22%, в то же время более половины жителей страны так или иначе слышали об их существовании, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании принимали участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. "Большинство граждан (77%) знают или что-то слышали про национальные стандарты: 18% знают про национальные стандарты, интересуются ими, а 59% что-то слышали про них. Также 22% опрошенных россиян ответили, что ничего не знают о стандартах (ГОСТ/ГОСТ Р). Среди граждан в возрасте 18-24 лет почти треть (30%) не знают ничего о национальных стандартах", - говорится в сообщении. При этом в организации отметили, что большинство россиян видят необходимость в существовании и соблюдении требований национальных стандартов. "Так, для 92% граждан оказалось важно, чтобы продукты питания, которые они покупают, были произведены в соответствии с требованиями стандартов (ГОСТ/ГОСТ Р) на данную категорию продуктов", - рассказали там, уточнив, что данные получены методом множественного голосования. Кроме того, указывается, что 88% респондентов считают необходимым, чтобы приобретаемые ими непродовольственные товары были произведены в соответствии с требованиями ГОСТа. "Для 87% важно, чтобы национальные стандарты (ГОСТ/ГОСТ Р) соблюдались и в отношении востребованных услуг", - поясняется в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество