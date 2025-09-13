https://1prime.ru/20250913/opros-862224441.html
Опрос показал, сколько россиян знают о стандартах качества продукции
Опрос показал, сколько россиян знают о стандартах качества продукции - 13.09.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян знают о стандартах качества продукции
Количество россиян, которые ничего не знают о государственных стандартах качества продукции (ГОСТ), составляет 22%, в то же время более половины жителей страны... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T07:48+0300
2025-09-13T07:48+0300
2025-09-13T07:48+0300
экономика
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862224441.jpg?1757738884
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Количество россиян, которые ничего не знают о государственных стандартах качества продукции (ГОСТ), составляет 22%, в то же время более половины жителей страны так или иначе слышали об их существовании, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что в исследовании принимали участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет.
"Большинство граждан (77%) знают или что-то слышали про национальные стандарты: 18% знают про национальные стандарты, интересуются ими, а 59% что-то слышали про них. Также 22% опрошенных россиян ответили, что ничего не знают о стандартах (ГОСТ/ГОСТ Р). Среди граждан в возрасте 18-24 лет почти треть (30%) не знают ничего о национальных стандартах", - говорится в сообщении.
При этом в организации отметили, что большинство россиян видят необходимость в существовании и соблюдении требований национальных стандартов. "Так, для 92% граждан оказалось важно, чтобы продукты питания, которые они покупают, были произведены в соответствии с требованиями стандартов (ГОСТ/ГОСТ Р) на данную категорию продуктов", - рассказали там, уточнив, что данные получены методом множественного голосования.
Кроме того, указывается, что 88% респондентов считают необходимым, чтобы приобретаемые ими непродовольственные товары были произведены в соответствии с требованиями ГОСТа. "Для 87% важно, чтобы национальные стандарты (ГОСТ/ГОСТ Р) соблюдались и в отношении востребованных услуг", - поясняется в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Экономика, РОССИЯ, Общество
Опрос показал, сколько россиян знают о стандартах качества продукции
Роскачество: 22% россиян не знают о стандартах качества продукции
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Количество россиян, которые ничего не знают о государственных стандартах качества продукции (ГОСТ), составляет 22%, в то же время более половины жителей страны так или иначе слышали об их существовании, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что в исследовании принимали участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет.
"Большинство граждан (77%) знают или что-то слышали про национальные стандарты: 18% знают про национальные стандарты, интересуются ими, а 59% что-то слышали про них. Также 22% опрошенных россиян ответили, что ничего не знают о стандартах (ГОСТ/ГОСТ Р). Среди граждан в возрасте 18-24 лет почти треть (30%) не знают ничего о национальных стандартах", - говорится в сообщении.
При этом в организации отметили, что большинство россиян видят необходимость в существовании и соблюдении требований национальных стандартов. "Так, для 92% граждан оказалось важно, чтобы продукты питания, которые они покупают, были произведены в соответствии с требованиями стандартов (ГОСТ/ГОСТ Р) на данную категорию продуктов", - рассказали там, уточнив, что данные получены методом множественного голосования.
Кроме того, указывается, что 88% респондентов считают необходимым, чтобы приобретаемые ими непродовольственные товары были произведены в соответствии с требованиями ГОСТа. "Для 87% важно, чтобы национальные стандарты (ГОСТ/ГОСТ Р) соблюдались и в отношении востребованных услуг", - поясняется в сообщении.