Назван главный поставщик пива в Россию
Главным поставщиком пива в Россию в первом полугодии стал Китай
Пивные бутылки. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии текущего года сократила закупки иностранного пива почти вдвое, при этом его основным экспортером стал Китай вместо Германии, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.
Так, российские компании за январь-июнь текущего года ввезли иностранного пива на 72,1 миллиона долларов против 137,1 миллиона годом ранее. Основное снижение пришлось на недружественные страны - с 1 января в России были повышены пошлины на импорт пенного напитка с 0,1 до 1 евро за литр.
В результате главным поставщиком пива на российский рынок в первом полугодии стал Китай вместо Германии. Поднебесная нарастила свой экспорт в Россию в годовом выражении в 1,5 раза - до 18 миллионов долларов, а вот немецкие пивоварни, наоборот, сократили его в 5,5 раза, до 9 миллионов долларов, и стали третьими. Второй стала Чехия даже несмотря на снижение поставок в 1,9 раза - до 10 миллионов долларов.
Литва стала четвертой после того, как в январе-июне продала российским компаниям пива на 6,7 миллиона долларов, что в 2,2 раза ниже показателя годом ранее. Армения, которая еще год назад замыкала десятку лидеров, в текущем году увеличила экспорт почти в девять раз - до 5,2 миллиона долларов и стала пятой.
Также в десятку основных продавцов пива на российский рынок вошли Латвия (5,1 миллиона долларов), Казахстан (5 миллионов), Польша (4,33 миллиона), Бельгия (4,32 миллиона) и Нидерланды (1,3 миллиона).