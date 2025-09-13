https://1prime.ru/20250913/polsha-862224028.html

В Польше ополчились на Киев из-за одного решения кабмина Украины

В Польше ополчились на Киев из-за одного решения кабмина Украины - 13.09.2025, ПРАЙМ

В Польше ополчились на Киев из-за одного решения кабмина Украины

Решение киевских властей разрешить молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет покидать Украину может иметь серьёзные последствия для Польши, как сообщает газета... | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T07:25+0300

2025-09-13T07:25+0300

2025-09-13T07:25+0300

украина

польша

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/09/841260924_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_de920d6316b30fad3ab6f4abf4f83ef9.jpg

МОСКВА, 13 сентября — ПРАЙМ. Решение киевских властей разрешить молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет покидать Украину может иметь серьёзные последствия для Польши, как сообщает газета Rzeczpospolita, ссылаясь на свои источники. "Согласно последним данным с границы, полученным Rzeczpospolita, решение украинских властей имело разрушительные последствия для нашей страны", — говорится в материале. Издание подчёркивает, что в первую же неделю после введения новых правил наблюдался небывалый прирост украинцев этой возрастной категории, въезжающих в Польшу — 10,6 тысячи человек. Польский генерал Роман Полько объясняет это тем, что Украина истощена длительным военным конфликтом и отсутствие профессиональной армии вынуждает многих молодых украинцев искать спасение в Польше. "Украинские гражданские лица, призванные в армию, чувствуют себя „пушечным мясом“. После короткой подготовки их бросают на передовую, к чему они не готовы. Я бы не стал винить этих молодых людей за то, что они уезжают за границу", — поделился он с изданием. Ранее выезд мужчин с Украины в возрасте от 18 до 60 лет был запрещен в течение периода военного положения. За отказ от военной службы во время мобилизации предусматривалась уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. В интернете в большом количестве появляются видео, демонстрирующие насильственную мобилизацию во ВСУ, где сотрудники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, применяя физическую силу и жестокость. Мужчины, подходящие по возрасту для службы, всеми способами пытаются избежать призыва: незаконно пересекают границу, поджигают военкоматы, прячутся в домах и остаются невидимками на улице.

https://1prime.ru/20250912/polsha-862219313.html

https://1prime.ru/20250912/ukraina-862193156.html

https://1prime.ru/20250912/tusk-862185841.html

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, польша, всу