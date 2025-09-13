https://1prime.ru/20250913/polsha-862249196.html
В Польше резко вырос интерес к военным сборам из-за страха перед Россией
В Польше резко вырос интерес к военным сборам из-за страха перед Россией - 13.09.2025, ПРАЙМ
В Польше резко вырос интерес к военным сборам из-за страха перед Россией
Польские граждане все активнее записываются на военные сборы на фоне конфликта на Украине и опасений по поводу России. Как сообщает Reuters со ссылкой на...
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Польские граждане все активнее записываются на военные сборы на фоне конфликта на Украине и опасений по поводу России. Как сообщает Reuters со ссылкой на Центральный военный рекрутинговый центр, число добровольцев за последние годы выросло вдвое."В период с января по июль 2025 года на сборы записались 20 000 человек, что соответствует рекордному уровню за прошлый год", — заявил изданию глава Центрального военного рекрутингового центра страны Гжегож Вавжинкевич.По прогнозам, до конца 2025 года показатель достигнет 40 000 человек — вдвое больше, чем в 2022 году, когда на сборы записались 16 000 добровольцев.Участниками программ становятся как мужчины, так и женщины. После учений они могут продолжить службу, вступить в территориальную оборону либо остаться в резерве.С 2022 года Польша увеличила военные расходы с 2,2% до 4,7% ВВП, став лидером НАТО по этому показателю и обогнав такие страны, как Германия, Франция и Великобритания.Москва неоднократно подчеркивала, что не планирует нападать на страны НАТО. Президент России Владимир Путин заявлял, что разговоры о "российской угрозе" нужны западным политикам лишь для запугивания населения и отвлечения внимания от внутренних проблем.
