https://cdnn.1prime.ru/img/84126/12/841261225_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_cba59bf7be3f4145cff469a395ad4584.jpg

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Польские граждане все активнее записываются на военные сборы на фоне конфликта на Украине и опасений по поводу России. Как сообщает Reuters со ссылкой на Центральный военный рекрутинговый центр, число добровольцев за последние годы выросло вдвое."В период с января по июль 2025 года на сборы записались 20 000 человек, что соответствует рекордному уровню за прошлый год", — заявил изданию глава Центрального военного рекрутингового центра страны Гжегож Вавжинкевич.По прогнозам, до конца 2025 года показатель достигнет 40 000 человек — вдвое больше, чем в 2022 году, когда на сборы записались 16 000 добровольцев.Участниками программ становятся как мужчины, так и женщины. После учений они могут продолжить службу, вступить в территориальную оборону либо остаться в резерве.С 2022 года Польша увеличила военные расходы с 2,2% до 4,7% ВВП, став лидером НАТО по этому показателю и обогнав такие страны, как Германия, Франция и Великобритания.Москва неоднократно подчеркивала, что не планирует нападать на страны НАТО. Президент России Владимир Путин заявлял, что разговоры о "российской угрозе" нужны западным политикам лишь для запугивания населения и отвлечения внимания от внутренних проблем.

2025

