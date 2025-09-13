Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики назвали способ избежать издержек из-за пошлин США - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/poshliny-862225392.html
Аналитики назвали способ избежать издержек из-за пошлин США
Аналитики назвали способ избежать издержек из-за пошлин США - 13.09.2025, ПРАЙМ
Аналитики назвали способ избежать издержек из-за пошлин США
Экспортеры в мире могут сократить объем издержек, которые возникают из-за импортных пошлин США, если будут перестраивать логистические цепочки через третьи... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T08:34+0300
2025-09-13T08:34+0300
мировая экономика
сша
рф
вьетнам
анастасия прикладова
ниу вшэ
ес
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Экспортеры в мире могут сократить объем издержек, которые возникают из-за импортных пошлин США, если будут перестраивать логистические цепочки через третьи страны, локализуя в них производство, прокомментировали эксперты, опрошенные РИА Новости. При этом аналитики предупреждают, что локализация не должна напоминать схему реэкспорта, выявление которой грозит еще большим размером пошлин со стороны западных стран. "Это трансформация логистических потоков через страны с меньшими пошлинами – то есть через транзит, который, вероятно, "страны-посредники" постараются максимально "локализовать", чтобы он не выглядел как реэкспорт – чтобы у США не было поводов облагать реэкспортируемые товары повышенными пошлинами", - назвала способы борьбы с издержками, которые образовались из-за введения пошлин Штатами, доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Реэкспорт — особый таможенный режим, при котором ввезенные импортные товары вывозятся с территории страны с целью продажи. На этой неделе издание Politico со ссылкой на двух дипломатов сообщило, что Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России намерен ввести запрет на реэкспорт товаров в РФ через третьи страны. Как поясняет газета, запрет коснется стран, которым разрешено импортировать товары из ЕС, но которые якобы "реэкспортируют их в Россию в обход ограничений". Например, в отношении Вьетнама США установили импортные пошлины в размере 20%, но уже в два раза выше - 40% для тех товаров, которые считаются транзитными, напомнила Бондаренко. Таким образом, компании могут поставлять товары через третьи страны, для которых действует более низкая тарифная ставка, однако производство следует локализовать во избежание еще более высоких пошлин из-за реэкспорта. Способы организации таких поставок различны: "от переклеивания наклеек на происхождение товаров до внесения небольших изменений в товарный вид, или переупаковка", как объяснила доцент НИУ ВШЭ. Она также добавила, что ряд импортируемых товаров в производственной цепочке можно заместить товарами, произведенными уже на месте. Однако этот процесс – по аналогии с переносом производства – требует значительных затрат и времени, подчеркнула Бондаренко. Одновременно с этим компании-импортеры могут "оказывать давление на поставщиков, чтобы те снизили отпускные цены, в особенности, если правительство страны-экспортера оказывает финансовую поддержку местным производителям", дополнила коллегу доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Если же говорить о самом размере издержек, которые компании стремятся компенсировать из-за пошлин США, то они зависят от соотношения импортных и розничных цен, рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. "Чем больше маржа, тем меньше влияние пошлин, и наоборот. Предположим, что импортная цена составляет 40 долларов, а обычная цена реализации товара на внутреннем рынке – 100 долларов. Тогда повышение пошлины с 10% до 100% приведет к дополнительным издержкам импортера в размере около 18 долларов", - пояснила Прикладова.
https://1prime.ru/20250912/ssha-862161254.html
сша
рф
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e112adef6dae5d61c2d47fe7448f2d0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, рф, вьетнам, анастасия прикладова, ниу вшэ, ес, рэу им. г.в.плеханова
Мировая экономика, США, РФ, ВЬЕТНАМ, Анастасия Прикладова, НИУ ВШЭ, ЕС, РЭУ им. Г.В.Плеханова
08:34 13.09.2025
 
Аналитики назвали способ избежать издержек из-за пошлин США

Экономист Бондаренко: поставки через третьи страны помогут снизить издержки из-за пошлин

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Доллары: старые, новые и юани. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Экспортеры в мире могут сократить объем издержек, которые возникают из-за импортных пошлин США, если будут перестраивать логистические цепочки через третьи страны, локализуя в них производство, прокомментировали эксперты, опрошенные РИА Новости. При этом аналитики предупреждают, что локализация не должна напоминать схему реэкспорта, выявление которой грозит еще большим размером пошлин со стороны западных стран.
"Это трансформация логистических потоков через страны с меньшими пошлинами – то есть через транзит, который, вероятно, "страны-посредники" постараются максимально "локализовать", чтобы он не выглядел как реэкспорт – чтобы у США не было поводов облагать реэкспортируемые товары повышенными пошлинами", - назвала способы борьбы с издержками, которые образовались из-за введения пошлин Штатами, доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Реэкспорт — особый таможенный режим, при котором ввезенные импортные товары вывозятся с территории страны с целью продажи.
На этой неделе издание Politico со ссылкой на двух дипломатов сообщило, что Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России намерен ввести запрет на реэкспорт товаров в РФ через третьи страны. Как поясняет газета, запрет коснется стран, которым разрешено импортировать товары из ЕС, но которые якобы "реэкспортируют их в Россию в обход ограничений".
Например, в отношении Вьетнама США установили импортные пошлины в размере 20%, но уже в два раза выше - 40% для тех товаров, которые считаются транзитными, напомнила Бондаренко.
Таким образом, компании могут поставлять товары через третьи страны, для которых действует более низкая тарифная ставка, однако производство следует локализовать во избежание еще более высоких пошлин из-за реэкспорта.
Способы организации таких поставок различны: "от переклеивания наклеек на происхождение товаров до внесения небольших изменений в товарный вид, или переупаковка", как объяснила доцент НИУ ВШЭ. Она также добавила, что ряд импортируемых товаров в производственной цепочке можно заместить товарами, произведенными уже на месте. Однако этот процесс – по аналогии с переносом производства – требует значительных затрат и времени, подчеркнула Бондаренко.
Одновременно с этим компании-импортеры могут "оказывать давление на поставщиков, чтобы те снизили отпускные цены, в особенности, если правительство страны-экспортера оказывает финансовую поддержку местным производителям", дополнила коллегу доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Если же говорить о самом размере издержек, которые компании стремятся компенсировать из-за пошлин США, то они зависят от соотношения импортных и розничных цен, рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.
"Чем больше маржа, тем меньше влияние пошлин, и наоборот. Предположим, что импортная цена составляет 40 долларов, а обычная цена реализации товара на внутреннем рынке – 100 долларов. Тогда повышение пошлины с 10% до 100% приведет к дополнительным издержкам импортера в размере около 18 долларов", - пояснила Прикладова.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
СМИ: США будут добиваться повышения пошлин для Индии и Китая
Вчера, 01:08
 
Мировая экономикаСШАРФВЬЕТНАМАнастасия ПрикладоваНИУ ВШЭЕСРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала