https://1prime.ru/20250913/poshliny-862225392.html

Аналитики назвали способ избежать издержек из-за пошлин США

Аналитики назвали способ избежать издержек из-за пошлин США - 13.09.2025, ПРАЙМ

Аналитики назвали способ избежать издержек из-за пошлин США

Экспортеры в мире могут сократить объем издержек, которые возникают из-за импортных пошлин США, если будут перестраивать логистические цепочки через третьи... | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T08:34+0300

2025-09-13T08:34+0300

2025-09-13T08:34+0300

мировая экономика

сша

рф

вьетнам

анастасия прикладова

ниу вшэ

ес

рэу им. г.в.плеханова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Экспортеры в мире могут сократить объем издержек, которые возникают из-за импортных пошлин США, если будут перестраивать логистические цепочки через третьи страны, локализуя в них производство, прокомментировали эксперты, опрошенные РИА Новости. При этом аналитики предупреждают, что локализация не должна напоминать схему реэкспорта, выявление которой грозит еще большим размером пошлин со стороны западных стран. "Это трансформация логистических потоков через страны с меньшими пошлинами – то есть через транзит, который, вероятно, "страны-посредники" постараются максимально "локализовать", чтобы он не выглядел как реэкспорт – чтобы у США не было поводов облагать реэкспортируемые товары повышенными пошлинами", - назвала способы борьбы с издержками, которые образовались из-за введения пошлин Штатами, доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Реэкспорт — особый таможенный режим, при котором ввезенные импортные товары вывозятся с территории страны с целью продажи. На этой неделе издание Politico со ссылкой на двух дипломатов сообщило, что Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России намерен ввести запрет на реэкспорт товаров в РФ через третьи страны. Как поясняет газета, запрет коснется стран, которым разрешено импортировать товары из ЕС, но которые якобы "реэкспортируют их в Россию в обход ограничений". Например, в отношении Вьетнама США установили импортные пошлины в размере 20%, но уже в два раза выше - 40% для тех товаров, которые считаются транзитными, напомнила Бондаренко. Таким образом, компании могут поставлять товары через третьи страны, для которых действует более низкая тарифная ставка, однако производство следует локализовать во избежание еще более высоких пошлин из-за реэкспорта. Способы организации таких поставок различны: "от переклеивания наклеек на происхождение товаров до внесения небольших изменений в товарный вид, или переупаковка", как объяснила доцент НИУ ВШЭ. Она также добавила, что ряд импортируемых товаров в производственной цепочке можно заместить товарами, произведенными уже на месте. Однако этот процесс – по аналогии с переносом производства – требует значительных затрат и времени, подчеркнула Бондаренко. Одновременно с этим компании-импортеры могут "оказывать давление на поставщиков, чтобы те снизили отпускные цены, в особенности, если правительство страны-экспортера оказывает финансовую поддержку местным производителям", дополнила коллегу доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Если же говорить о самом размере издержек, которые компании стремятся компенсировать из-за пошлин США, то они зависят от соотношения импортных и розничных цен, рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. "Чем больше маржа, тем меньше влияние пошлин, и наоборот. Предположим, что импортная цена составляет 40 долларов, а обычная цена реализации товара на внутреннем рынке – 100 долларов. Тогда повышение пошлины с 10% до 100% приведет к дополнительным издержкам импортера в размере около 18 долларов", - пояснила Прикладова.

https://1prime.ru/20250912/ssha-862161254.html

сша

рф

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, рф, вьетнам, анастасия прикладова, ниу вшэ, ес, рэу им. г.в.плеханова