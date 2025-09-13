Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, пишут СМИ

https://1prime.ru/20250913/pozhar-862251514.html
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В Московской области сгорел склад сервиса "Чердак", предоставляющего услуги хранения вещей, сообщается на официальном сайте организации. "10 сентября на нашем складе произошел пожар. К сожалению, вещи, находившиеся на хранении, были безвозвратно утеряны", — говорится в заявлении. Представители сервиса уточнили, что причиной пожара стала не их ошибка, и в настоящее время проводится официальное расследование. Команда "Чердака" также уведомила, что списания за услуги хранения уже остановлены и в скором времени будет предоставлен подробный план дальнейших действий. По данным Telegram-канала Mash, на складе сгорели брендовые вещи, многие из которых принадлежали блогерам и знаменитостям. Предварительно сообщается, что общий ущерб может превышать миллиард рублей.
