https://1prime.ru/20250913/pozhar-862251514.html

Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, пишут СМИ

Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, пишут СМИ - 13.09.2025, ПРАЙМ

Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, пишут СМИ

В Московской области сгорел склад сервиса "Чердак", предоставляющего услуги хранения вещей, сообщается на официальном сайте организации. | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T22:05+0300

2025-09-13T22:05+0300

2025-09-13T22:05+0300

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_84a6c916a9737bef09961d132f0cfd7f.jpg

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В Московской области сгорел склад сервиса "Чердак", предоставляющего услуги хранения вещей, сообщается на официальном сайте организации. "10 сентября на нашем складе произошел пожар. К сожалению, вещи, находившиеся на хранении, были безвозвратно утеряны", — говорится в заявлении. Представители сервиса уточнили, что причиной пожара стала не их ошибка, и в настоящее время проводится официальное расследование. Команда "Чердака" также уведомила, что списания за услуги хранения уже остановлены и в скором времени будет предоставлен подробный план дальнейших действий. По данным Telegram-канала Mash, на складе сгорели брендовые вещи, многие из которых принадлежали блогерам и знаменитостям. Предварительно сообщается, что общий ущерб может превышать миллиард рублей.

https://1prime.ru/20250907/pozhar-861910276.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

московская область