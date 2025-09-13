Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, пишут СМИ - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/pozhar-862251514.html
Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, пишут СМИ
Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, пишут СМИ - 13.09.2025, ПРАЙМ
Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, пишут СМИ
В Московской области сгорел склад сервиса "Чердак", предоставляющего услуги хранения вещей, сообщается на официальном сайте организации. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T22:05+0300
2025-09-13T22:05+0300
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_84a6c916a9737bef09961d132f0cfd7f.jpg
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В Московской области сгорел склад сервиса "Чердак", предоставляющего услуги хранения вещей, сообщается на официальном сайте организации. "10 сентября на нашем складе произошел пожар. К сожалению, вещи, находившиеся на хранении, были безвозвратно утеряны", — говорится в заявлении. Представители сервиса уточнили, что причиной пожара стала не их ошибка, и в настоящее время проводится официальное расследование. Команда "Чердака" также уведомила, что списания за услуги хранения уже остановлены и в скором времени будет предоставлен подробный план дальнейших действий. По данным Telegram-канала Mash, на складе сгорели брендовые вещи, многие из которых принадлежали блогерам и знаменитостям. Предварительно сообщается, что общий ущерб может превышать миллиард рублей.
https://1prime.ru/20250907/pozhar-861910276.html
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_d1c9e588cfe7d8e2f98f85e07e118f17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
московская область
Московская область
22:05 13.09.2025
 
Пожар уничтожил вещи блогеров на миллионы рублей, пишут СМИ

Mash: пожар на складе "Чердака" в Подмосковье уничтожил вещи на миллионы рублей

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В Московской области сгорел склад сервиса "Чердак", предоставляющего услуги хранения вещей, сообщается на официальном сайте организации.
"10 сентября на нашем складе произошел пожар. К сожалению, вещи, находившиеся на хранении, были безвозвратно утеряны", — говорится в заявлении.
Представители сервиса уточнили, что причиной пожара стала не их ошибка, и в настоящее время проводится официальное расследование. Команда "Чердака" также уведомила, что списания за услуги хранения уже остановлены и в скором времени будет предоставлен подробный план дальнейших действий.
По данным Telegram-канала Mash, на складе сгорели брендовые вещи, многие из которых принадлежали блогерам и знаменитостям. Предварительно сообщается, что общий ущерб может превышать миллиард рублей.
Сотрудник МЧС - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
В Ростове-на-Дону при пожаре в доходном доме погиб мужчина
7 сентября, 12:02
 
Московская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала