Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Через приложения банков можно будет подать заявления о мошенничестве - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/prilozhenija-862222435.html
Через приложения банков можно будет подать заявления о мошенничестве
Через приложения банков можно будет подать заявления о мошенничестве - 13.09.2025, ПРАЙМ
Через приложения банков можно будет подать заявления о мошенничестве
Мобильные приложения крупных банков с 1 октября будут дополнены в России функционалом для подачи заявлений о мошеннических переводах, рассказал РИА Новости член | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T03:40+0300
2025-09-13T04:48+0300
банки
бизнес
финансы
рф
госдума
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862222435.jpg?1757728103
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Мобильные приложения крупных банков с 1 октября будут дополнены в России функционалом для подачи заявлений о мошеннических переводах, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "С 1 октября в России вступают в силу новые требования Банка России, обязывающие крупные банки встроить в свои мобильные приложения специальный функционал для подачи заявлений о мошеннических переводах. Это важный шаг, который существенно упростит процесс фиксации подобных преступлений и позволит пострадавшим быстрее получать электронные справки для обращения в полицию", - сказал он. Депутат рассказал, что фактически речь идет о создании единого, понятного и удобного для клиентов канала связи с банком в случае мошенничества. "Теперь не нужно будет идти в отделение или долго общаться с колл-центром - заявление можно будет подать прямо через мобильное приложение. Это ускоряет реакцию банка и правоохранительных органов, повышает шансы на успешное расследование", - отметил парламентарий. По его словам, новые правила также касаются взаимодействия банков с регулятором и полицией. "Если от правоохранительных органов поступает запрос, клиент сможет подтвердить в приложении, что операция совершалась под давлением мошенников. Это создает прозрачный и документально подтвержденный механизм фиксации обстоятельств дела, что особенно важно для защиты прав граждан", - подчеркнул Немкин. Отдельного внимания, по мнению депутата, заслуживает требование принимать обращения по переводам через токенизированные или, проще говоря, цифровые карты. "Сегодня это один из самых популярных способов обмана, и обязанность всех банков реагировать на подобные случаи - вне зависимости от того, является ли пострадавший их клиентом, - значительно расширяет защиту граждан", - сказал он. Немкин считает, что в совокупности эти меры отражают стратегию ЦБ РФ по повышению уровня безопасности в финансовой системе. "Уже сейчас банки отражают более 99% атак, однако внедрение новых инструментов позволит усилить позиции пользователей в борьбе с мошенниками. Главное - теперь гражданам будет проще и быстрее зафиксировать факт преступления и отстоять свои права", - заключил он.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, бизнес, финансы, рф, госдума, банк россия, банк россии
Банки, Бизнес, Финансы, РФ, Госдума, банк Россия, Банк России
03:40 13.09.2025 (обновлено: 04:48 13.09.2025)
 
Через приложения банков можно будет подать заявления о мошенничестве

Немкин: через мобильные приложения банков можно будет подавать заявления о мошенничестве

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Мобильные приложения крупных банков с 1 октября будут дополнены в России функционалом для подачи заявлений о мошеннических переводах, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"С 1 октября в России вступают в силу новые требования Банка России, обязывающие крупные банки встроить в свои мобильные приложения специальный функционал для подачи заявлений о мошеннических переводах. Это важный шаг, который существенно упростит процесс фиксации подобных преступлений и позволит пострадавшим быстрее получать электронные справки для обращения в полицию", - сказал он.
Депутат рассказал, что фактически речь идет о создании единого, понятного и удобного для клиентов канала связи с банком в случае мошенничества.
"Теперь не нужно будет идти в отделение или долго общаться с колл-центром - заявление можно будет подать прямо через мобильное приложение. Это ускоряет реакцию банка и правоохранительных органов, повышает шансы на успешное расследование", - отметил парламентарий.
По его словам, новые правила также касаются взаимодействия банков с регулятором и полицией.
"Если от правоохранительных органов поступает запрос, клиент сможет подтвердить в приложении, что операция совершалась под давлением мошенников. Это создает прозрачный и документально подтвержденный механизм фиксации обстоятельств дела, что особенно важно для защиты прав граждан", - подчеркнул Немкин.
Отдельного внимания, по мнению депутата, заслуживает требование принимать обращения по переводам через токенизированные или, проще говоря, цифровые карты.
"Сегодня это один из самых популярных способов обмана, и обязанность всех банков реагировать на подобные случаи - вне зависимости от того, является ли пострадавший их клиентом, - значительно расширяет защиту граждан", - сказал он.
Немкин считает, что в совокупности эти меры отражают стратегию ЦБ РФ по повышению уровня безопасности в финансовой системе.
"Уже сейчас банки отражают более 99% атак, однако внедрение новых инструментов позволит усилить позиции пользователей в борьбе с мошенниками. Главное - теперь гражданам будет проще и быстрее зафиксировать факт преступления и отстоять свои права", - заключил он.
 
БанкиБизнесФинансыРФГосдумабанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала