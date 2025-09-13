Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о росте московского IT-сектора - 13.09.2025
Путин рассказал о росте московского IT-сектора
Путин рассказал о росте московского IT-сектора - 13.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о росте московского IT-сектора
Президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо, отметив, что это прекрасный показатель.
2025-09-13T15:17+0300
2025-09-13T15:17+0300
экономика
россия
бизнес
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо, отметив, что это прекрасный показатель. "Добавлю, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо. Вы представляете? За шесть лет - вчетверо. То есть ежегодно примерно 80-85% прирастал. Ну просто здорово. Прекрасный показатель", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
https://1prime.ru/20250913/metro-862238690.html
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
россия, бизнес, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин
15:17 13.09.2025
 
Путин рассказал о росте московского IT-сектора

Путин: за шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо, отметив, что это прекрасный показатель.
"Добавлю, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо. Вы представляете? За шесть лет - вчетверо. То есть ежегодно примерно 80-85% прирастал. Ну просто здорово. Прекрасный показатель", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
Экономика РОССИЯ Бизнес Владимир Путин
 
 
