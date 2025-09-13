Путин рассказал о росте московского IT-сектора

https://1prime.ru/20250913/putin-862239714.html
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо, отметив, что это прекрасный показатель. "Добавлю, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо. Вы представляете? За шесть лет - вчетверо. То есть ежегодно примерно 80-85% прирастал. Ну просто здорово. Прекрасный показатель", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
"Добавлю, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо. Вы представляете? За шесть лет - вчетверо. То есть ежегодно примерно 80-85% прирастал. Ну просто здорово. Прекрасный показатель", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.
