https://1prime.ru/20250913/putin-862239714.html

Путин рассказал о росте московского IT-сектора

Путин рассказал о росте московского IT-сектора - 13.09.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о росте московского IT-сектора

Президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо, отметив, что это прекрасный показатель. | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T15:17+0300

2025-09-13T15:17+0300

2025-09-13T15:17+0300

экономика

россия

бизнес

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо, отметив, что это прекрасный показатель. "Добавлю, что за последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо. Вы представляете? За шесть лет - вчетверо. То есть ежегодно примерно 80-85% прирастал. Ну просто здорово. Прекрасный показатель", - сказал Путин, выступая в столичном "Зарядье" в День города.

https://1prime.ru/20250913/metro-862238690.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, владимир путин