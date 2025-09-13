Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва реализует значимые проекты в образовании, заявил Путин - 13.09.2025, ПРАЙМ
Москва реализует значимые проекты в образовании, заявил Путин
Москва реализует значимые проекты в образовании, заявил Путин - 13.09.2025, ПРАЙМ
Москва реализует значимые проекты в образовании, заявил Путин
Москва реализует значимые проекты в образовании, призванные стать источником передового опыта для России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T15:15+0300
2025-09-13T15:17+0300
россия
общество
москва
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861772971_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_2f5656051a1f132fc22891458d85738c.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Москва реализует значимые проекты в образовании, призванные стать источником передового опыта для России, заявил президент РФ Владимир Путин. "В образовании, как и в сфере культуры и искусства, Москва реализует действительно серьезные, значимые проекты. Они призваны стать источником передового опыта для всей страны, служить задачам воспитания и просвещения, укрепления суверенного мировоззрения, продвижения наших традиций и ценностей", - сказал глава государства, выступая в "Зарядье" в День города Москвы.
москва
рф
россия, общество , москва, рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Владимир Путин
15:15 13.09.2025 (обновлено: 15:17 13.09.2025)
 
Москва реализует значимые проекты в образовании, заявил Путин

Путин: Москва реализует значимые проекты в образовании и культуре

Владимир Путин
 Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Москва реализует значимые проекты в образовании, призванные стать источником передового опыта для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В образовании, как и в сфере культуры и искусства, Москва реализует действительно серьезные, значимые проекты. Они призваны стать источником передового опыта для всей страны, служить задачам воспитания и просвещения, укрепления суверенного мировоззрения, продвижения наших традиций и ценностей", - сказал глава государства, выступая в "Зарядье" в День города Москвы.
Московский Кремль
Путин назвал Москву флагманом развития России
15:13
15:13
 
РОССИЯ Общество МОСКВА РФ Владимир Путин
 
 
