Москва реализует значимые проекты в образовании, заявил Путин

Москва реализует значимые проекты в образовании, призванные стать источником передового опыта для России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Москва реализует значимые проекты в образовании, призванные стать источником передового опыта для России, заявил президент РФ Владимир Путин. "В образовании, как и в сфере культуры и искусства, Москва реализует действительно серьезные, значимые проекты. Они призваны стать источником передового опыта для всей страны, служить задачам воспитания и просвещения, укрепления суверенного мировоззрения, продвижения наших традиций и ценностей", - сказал глава государства, выступая в "Зарядье" в День города Москвы.

