Путин рассказал о планах по автоматизации метро в Москве

13.09.2025

Путин рассказал о планах по автоматизации метро в Москве

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах по автоматизации метро Москвы, отметив, что от экспериментов столица переходит к широкому применению автономного транспорта. "От экспериментов Москва переходит к широкому применению автономного транспорта. Буквально несколько дней назад после двух лет испытаний на регулярные маршруты вышли первые в России беспилотные трамваи. Следующим шагом станет автоматизация метро", - рассказал Путин в своем выступлении в столичном "Зарядье" в День города. Он считает важным, что рука об руку с технической модернизацией в столице идёт активное строительство новых линий и станций метрополитена. "Сегодня открыты ещё четыре станции Троицкой линии. Продолжается строительство Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской веток метрополитена, которые существенно улучшат транспортную доступность для 2 миллионов москвичей", - добавил президент.

