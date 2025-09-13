Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал Москву городом, в котором хочется жить и работать - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/putin-862246140.html
Путин назвал Москву городом, в котором хочется жить и работать
Путин назвал Москву городом, в котором хочется жить и работать - 13.09.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Москву городом, в котором хочется жить и работать
Москва формирует особую атмосферу настроения в городе, в котором хочется жить, работать, иметь свое дело, заявил президент России Владимир Путин. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T17:24+0300
2025-09-13T17:24+0300
россия
общество
москва
владимир путин
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862245985_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_dbb223c88d8b8d9535503d74c321529d.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Москва формирует особую атмосферу настроения в городе, в котором хочется жить, работать, иметь свое дело, заявил президент России Владимир Путин. "Москва формирует особую, уникальную атмосферу настроения в городе. В городе, в котором хочется жить, учиться, работать и иметь свое дело, гордиться прошлым и вместе со всей Россией уверенно идти вперед", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.
https://1prime.ru/20250913/moskva-862243245.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862245985_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_db5411cd2fc4d4acee524a9e0842cfa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, владимир путин, бизнес
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Владимир Путин, Бизнес
17:24 13.09.2025
 
Путин назвал Москву городом, в котором хочется жить и работать

Путин: Москва формирует особое настроения в городе, в нем хочется жить и работать

© РИА Новости . Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Москва формирует особую атмосферу настроения в городе, в котором хочется жить, работать, иметь свое дело, заявил президент России Владимир Путин.
"Москва формирует особую, уникальную атмосферу настроения в городе. В городе, в котором хочется жить, учиться, работать и иметь свое дело, гордиться прошлым и вместе со всей Россией уверенно идти вперед", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" ко Дню города.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты
16:10
 
РОССИЯОбществоМОСКВАВладимир ПутинБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала