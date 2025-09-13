https://1prime.ru/20250913/reuters-862225768.html
G7 изучит механизмы увеличения финансовой поддержки Украины
2025-09-13T00:12+0300
2025-09-13T00:12+0300
2025-09-13T08:43+0300
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Министры финансов G7 договорились изучить механизмы увеличения финансовой поддержки Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление. "Министры G7 договорились изучить другие механизмы, которые позволили бы еще увеличить финансовую поддержку Украины", - говорится в сообщении агентства.
