G7 изучит механизмы увеличения финансовой поддержки Украины - 13.09.2025
G7 изучит механизмы увеличения финансовой поддержки Украины
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Министры финансов G7 договорились изучить механизмы увеличения финансовой поддержки Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление. "Министры G7 договорились изучить другие механизмы, которые позволили бы еще увеличить финансовую поддержку Украины", - говорится в сообщении агентства.
00:12 13.09.2025 (обновлено: 08:43 13.09.2025)
 
G7 изучит механизмы увеличения финансовой поддержки Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Министры финансов G7 договорились изучить механизмы увеличения финансовой поддержки Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление.
"Министры G7 договорились изучить другие механизмы, которые позволили бы еще увеличить финансовую поддержку Украины", - говорится в сообщении агентства.
Краков, Польша
В Польше ополчились на Киев из-за одного решения кабмина Украины
07:25
 
