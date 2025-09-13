https://1prime.ru/20250913/reuters-862225768.html

G7 изучит механизмы увеличения финансовой поддержки Украины

мировая экономика

финансы

украина

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Министры финансов G7 договорились изучить механизмы увеличения финансовой поддержки Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление. "Министры G7 договорились изучить другие механизмы, которые позволили бы еще увеличить финансовую поддержку Украины", - говорится в сообщении агентства.

украина

2025

Новости

мировая экономика, финансы, украина