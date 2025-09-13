Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
россия
геленджик
москва
минеральные воды
аэрофлот
аэропорт шереметьево
аэропорт пулково
геленджик
москва
минеральные воды
бизнес, россия, геленджик, москва, минеральные воды, аэрофлот, аэропорт шереметьево, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, Геленджик, МОСКВА, Минеральные Воды, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, аэропорт Пулково
16:52 13.09.2025
 
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик отправили на запасной аэродром

Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик отправлен на аэродром в Минводы из-за ветра

© РИА Новости . Максим Блинов
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
КРАСНОДАР, 13 сен – ПРАЙМ. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик отправлен на аэродром в Минеральные воды из-за сильного ветра, сообщила авиагавань Геленджика.
Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, сообщила ранее южная транспортная прокуратура.
"В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс SU1082 компании "Аэрофлот" по маршруту Москва ("Шереметьево") - Геленджик - будет отправлен на запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды. Рейс SU1083 компании "Аэрофлот" по маршруту Геленджик - Москва ("Шереметьево") будет выполнен из аэропорта Минеральные Воды", - говорится в сообщении.
В субботу авиагавань Геленджика также сообщила, что из-за сильного северо-восточного ветра на запасной аэродром в Минеральные воды ушли рейсы "Аэрофлота" SU1154 и SU1148, следующие маршрутом Москва ("Шереметьево") - Геленджик - Москва ("Шереметьево"). Рейс 5Н595 компании "Смарт Авиа" по маршруту Санкт-Петербург ("Пулково") - Геленджик, согласно данным аэропорта, отправлен на запасной аэродром в аэропорт Сочи.
Аэропорт Геленджика временно не принимает рейсы
Заголовок открываемого материала