В России сократилось число выданных патентов на изобретения

экономика

общество

россия

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В России уменьшается число выданных патентов на изобретения, за последние четыре года их количество сократилось на 12,6 тысячи, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно статистике, в 2017 году было выдано свыше 34,2 тысячи патентов на изобретение, в 2024 году - 21,6 тысячи, из них 16,2 тысячи выдано российским заявителям. По данным на 2024 год, число действующих патентов на изобретения составило почти 244 тысячи, что на шесть тысяч меньше, чем годом ранее (250 тысяч). ​

2025

