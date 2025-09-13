https://1prime.ru/20250913/rossija-862223233.html
В России сократилось число выданных патентов на изобретения
В России сократилось число выданных патентов на изобретения - 13.09.2025, ПРАЙМ
В России сократилось число выданных патентов на изобретения
В России уменьшается число выданных патентов на изобретения, за последние четыре года их количество сократилось на 12,6 тысячи, следует из статистических... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T06:02+0300
2025-09-13T06:02+0300
2025-09-13T06:02+0300
экономика
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862223233.jpg?1757732550
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В России уменьшается число выданных патентов на изобретения, за последние четыре года их количество сократилось на 12,6 тысячи, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно статистике, в 2017 году было выдано свыше 34,2 тысячи патентов на изобретение, в 2024 году - 21,6 тысячи, из них 16,2 тысячи выдано российским заявителям.
По данным на 2024 год, число действующих патентов на изобретения составило почти 244 тысячи, что на шесть тысяч меньше, чем годом ранее (250 тысяч).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
В России сократилось число выданных патентов на изобретения
В России сократилось число выданных патентов на изобретения
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В России уменьшается число выданных патентов на изобретения, за последние четыре года их количество сократилось на 12,6 тысячи, следует из статистических данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно статистике, в 2017 году было выдано свыше 34,2 тысячи патентов на изобретение, в 2024 году - 21,6 тысячи, из них 16,2 тысячи выдано российским заявителям.
По данным на 2024 год, число действующих патентов на изобретения составило почти 244 тысячи, что на шесть тысяч меньше, чем годом ранее (250 тысяч).