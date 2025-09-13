Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника - 13.09.2025
Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника
Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника - 13.09.2025
Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника
Военно-воздушные силы Румынии заявили о перехвате беспилотника, утверждая, что он принадлежал России, передает телеканал Antena 3. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T20:56+0300
2025-09-13T20:57+0300
россия
румыния
украина
польша
f-16
дональд туск
дмитрий песков
ес
нато
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82211/09/822110932_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_38affe753ae14dc43ae947accd683231.jpg
румыния
украина
польша
россия, румыния, украина, польша, f-16, дональд туск, дмитрий песков, ес, нато, минобороны рф, урсула фон дер ляйен
РОССИЯ, РУМЫНИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, F-16, Дональд Туск, Дмитрий Песков, ЕС, НАТО, Минобороны РФ, Урсула фон дер Ляйен
20:56 13.09.2025 (обновлено: 20:57 13.09.2025)
 
Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника

Antena 3: ВВС Румынии заявили о перехвате якобы российского дрона

CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / F16 - RIAT 2011Истребитель F-16
Истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Истребитель F-16. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / F16 - RIAT 2011
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Военно-воздушные силы Румынии заявили о перехвате беспилотника, утверждая, что он принадлежал России, передает телеканал Antena 3.
"В 18:23 истребители F-16 обнаружили дрон в воздушном пространстве Румынии. Они сопровождали его на расстоянии около 20 километров к юго-западу от села Килия-Веке в Тулче, после чего он исчез с радаров. <…> В 18:45 российский беспилотник потерпел крушение в Тулче", — говорится в заявлении.
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
НАТО начала маневры по переброске войск и техники в Литву
18:38
Сообщается, что дрон не пролетал над жилыми районами и "не представлял непосредственной угрозы безопасности для населения".
В заявлении не были приведены доказательства российского происхождения беспилотника.
Ранее в субботу польские военные подняли авиацию, реагируя на активность беспилотников вблизи границы с Украиной. Оперативное командование вооруженных сил Польши уточнило, что это была превентивная мера для обеспечения безопасности.
В среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
Польские военные, Сквежина
В Польше резко вырос интерес к военным сборам из-за страха перед Россией
19:16
 
РОССИЯРУМЫНИЯУКРАИНАПОЛЬШАF-16Дональд ТускДмитрий ПесковЕСНАТОМинобороны РФУрсула фон дер Ляйен
 
 
