Румыния заявила о перехвате якобы российского беспилотника

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Военно-воздушные силы Румынии заявили о перехвате беспилотника, утверждая, что он принадлежал России, передает телеканал Antena 3."В 18:23 истребители F-16 обнаружили дрон в воздушном пространстве Румынии. Они сопровождали его на расстоянии около 20 километров к юго-западу от села Килия-Веке в Тулче, после чего он исчез с радаров. <…> В 18:45 российский беспилотник потерпел крушение в Тулче", — говорится в заявлении.Сообщается, что дрон не пролетал над жилыми районами и "не представлял непосредственной угрозы безопасности для населения".В заявлении не были приведены доказательства российского происхождения беспилотника.Ранее в субботу польские военные подняли авиацию, реагируя на активность беспилотников вблизи границы с Украиной. Оперативное командование вооруженных сил Польши уточнило, что это была превентивная мера для обеспечения безопасности.В среду польский премьер-министр Дональд Туск утверждал, что над Польшей были уничтожены "представлявшие угрозу" дроны, заявив, что они "российские", однако никаких доказательств этому не предоставил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже подтвердила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Как сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не предоставила доказательств якобы российского происхождения сбитых дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что он не знает о каких-либо запросах на контакты с руководством Польши. Он также подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя аргументов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.

