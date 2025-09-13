Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич рассказал об организаторах попыток свержения власти в Сербии - 13.09.2025, ПРАЙМ
Вучич рассказал об организаторах попыток свержения власти в Сербии
Вучич рассказал об организаторах попыток свержения власти в Сербии - 13.09.2025, ПРАЙМ
Вучич рассказал об организаторах попыток свержения власти в Сербии
Усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов, заявил сербский президент Александр Вучич. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T01:35+0300
2025-09-13T08:55+0300
мировая экономика
сербия
брюссель
белград
александр вучич
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860242593_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3d734c2117d21da2727cad56e7263363.jpg
БЕЛГРАД, 13 сен – ПРАЙМ. Усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов, заявил сербский президент Александр Вучич. "В разрушение Сербии вложено 4 миллиарда долларов. Кто наши противники? Главные организаторы - извне, они создавали сеть и собирали людей, сеть студентов и детей, что пугает и разрушает основные ценности нашего общества. Это - сотрудники разных разведслужб нескольких стран. Знаем, что три страны особо задействовали свои разведывательные сети", - заявил Вучич в эфире TV Informer в ночь на субботу и добавил, что не может назвать эти государства, чтобы не усложнять позицию Сербии. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро. Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич заявила в ходе визита в Брюссель в пятницу, что оппозиция своим неконструктивным поведением мешает прогрессу официального Белграда на пути к членству в ЕС из зависти к нынешнему руководству страны. Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил 8 сентября, что не спешил бы обвинять Евросоюз в беспорядках в стране. На встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа он подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
сербия
брюссель
белград
мировая экономика, сербия, брюссель, белград, александр вучич, ес, мид
Мировая экономика, СЕРБИЯ, Брюссель, БЕЛГРАД, Александр Вучич, ЕС, МИД
01:35 13.09.2025 (обновлено: 08:55 13.09.2025)
 
Вучич рассказал об организаторах попыток свержения власти в Сербии

Вучич: в попытки свержения власти в Сербии извне вложили четыре миллиарда долларов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 13 сен – ПРАЙМ. Усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов, заявил сербский президент Александр Вучич.
"В разрушение Сербии вложено 4 миллиарда долларов. Кто наши противники? Главные организаторы - извне, они создавали сеть и собирали людей, сеть студентов и детей, что пугает и разрушает основные ценности нашего общества. Это - сотрудники разных разведслужб нескольких стран. Знаем, что три страны особо задействовали свои разведывательные сети", - заявил Вучич в эфире TV Informer в ночь на субботу и добавил, что не может назвать эти государства, чтобы не усложнять позицию Сербии.
В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро.
Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич заявила в ходе визита в Брюссель в пятницу, что оппозиция своим неконструктивным поведением мешает прогрессу официального Белграда на пути к членству в ЕС из зависти к нынешнему руководству страны.
Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил 8 сентября, что не спешил бы обвинять Евросоюз в беспорядках в стране. На встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа он подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
МВД Сербии заявило о 13 пострадавших полицейских на протестах в Нови-Саде
6 сентября, 13:50
6 сентября, 13:50
 
Мировая экономикаСЕРБИЯБрюссельБЕЛГРАДАлександр ВучичЕСМИД
 
 
