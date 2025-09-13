https://1prime.ru/20250913/serbiya-862226323.html

Вучич рассказал об организаторах попыток свержения власти в Сербии

Вучич рассказал об организаторах попыток свержения власти в Сербии

Вучич рассказал об организаторах попыток свержения власти в Сербии

Усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов, заявил сербский президент Александр Вучич.

БЕЛГРАД, 13 сен – ПРАЙМ. Усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов, заявил сербский президент Александр Вучич. "В разрушение Сербии вложено 4 миллиарда долларов. Кто наши противники? Главные организаторы - извне, они создавали сеть и собирали людей, сеть студентов и детей, что пугает и разрушает основные ценности нашего общества. Это - сотрудники разных разведслужб нескольких стран. Знаем, что три страны особо задействовали свои разведывательные сети", - заявил Вучич в эфире TV Informer в ночь на субботу и добавил, что не может назвать эти государства, чтобы не усложнять позицию Сербии. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро. Председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич заявила в ходе визита в Брюссель в пятницу, что оппозиция своим неконструктивным поведением мешает прогрессу официального Белграда на пути к членству в ЕС из зависти к нынешнему руководству страны. Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил 8 сентября, что не спешил бы обвинять Евросоюз в беспорядках в стране. На встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа он подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

