https://1prime.ru/20250913/serbiya-862251310.html

Вучич заявил о провале цветной революции в Сербии

Вучич заявил о провале цветной революции в Сербии - 13.09.2025, ПРАЙМ

Вучич заявил о провале цветной революции в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что "цветная" революция в Сербии провалились, а потому необходимо примирение между гражданами. | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T21:43+0300

2025-09-13T21:43+0300

2025-09-13T21:43+0300

общество

мировая экономика

сербия

белград

александр вучич

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862251157_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e26c7d8bff8acd8a23519aed870e8ed2.jpg

БЕЛГРАД, 13 сен – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что "цветная" революция в Сербии провалились, а потому необходимо примирение между гражданами. Вучич в пятницу сказал, что 13 сентября пройдут собрания против выступлений студентов и сторонников оппозиции и в поддержку властей Сербии примерно в 140 населенных пунктах страны и отметил. "Люди просто хотят жить нормально, чтобы над ними никто не издевался, чтобы они были свободными, чтобы у них были права, как и у всех остальных, ничего больше. Нормальность заключается в том, чтобы мы разговаривали, помирились с нашими сестрами и братьями. Чтобы они поняли, что провалилась цветная революция, что народ победил и сейчас мы все должны объединиться и двигаться вперед", - заявил сербский лидер журналистам на собрании граждан в районе Баница на окраине Белграда. По данным МВД Сербии, 7 сентября 126 тысяч сторонников властей Сербии собрались в 111 населенных пунктах. Инциденты с участием полиции, сторонников и противников Вучича произошли в тот день в городах Косьерич, Шабац, Чачак и Ниш. Мирные акции против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры прошли 20 и 23 августа прошли в десятках городов Сербии, 31 августа в 95 городах страны они собрали 104 тысячи участников. Сербский президент Александр Вучич в ночь на субботу заявил в телеэфире, что усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов. По его словам, в создании сетей оппозиции, протестующих студентов и школьников активно участвовали спецслужбы других государств, которые не назвал. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

https://1prime.ru/20250913/serbiya-862226323.html

сербия

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сербия, белград, александр вучич, мвд