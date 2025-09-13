https://1prime.ru/20250913/serebro-862237394.html

Аналитик ожидает роста цен на серебро в ближайшие месяцы

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро в ближайшие месяцы могут достичь как минимум 50 долларов за тройскую унцию, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по валютному рынку и рынку драгметаллов Константин Камбулов. Биржевая стоимость золота ранее в сентябре обновила рекорд, поднявшись выше 3 700 долларов за унцию. А в пятницу биржевые цены на серебро впервые за четырнадцать лет превысили отметку в 43 доллара за унцию. "В ближайшие месяцы вероятно движение серебра как минимум к ключевому сопротивлению - 50 долларов за унцию (максимум 2011 года)", - считает аналитик. По мнению Камбулова, на это могут повлиять следующие факторы: рост промышленного спроса на серебро в отраслях солнечной энергетики, производстве электромобилей, в электронике, а также вероятный дефицит предложения на фоне ограниченных мощностей добычи. Кроме того, на росте стоимости серебра в мире могут сказаться ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) и сохранения инфляционных рисков, что традиционно поддерживает драгоценные металлы, указал эксперт. С начала года стоимость серебра выросла более чем на 44% - 31 декабря прошлого года на момент закрытия торгов цена металла составляла 29,242 доллара за унцию.

