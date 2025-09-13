https://1prime.ru/20250913/shahnazarov-862222080.html

Шахназаров прокомментировал рекомендации по изучению отечественного кино

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Современное кино не стоит включать в список для изучения отечественного кино в школах, заявил РИА Новости режиссер Карен Шахназаров. Ранее Минпросвещения РФ сообщило, что разработало рекомендации по изучению отечественного кино в школах, а также опубликовало соответствующий список из 100 фильмов, снятых выдающимися отечественными режиссерами. "Современного (кино - ред.) не надо. У нас литературу изучают, там же нет Виктора Пелевина, хотя он интересный писатель. Может, через 50 лет будет... Кино проверяется десятилетиями", - поделился своим мнением режиссер в кулуарах Санкт-Петербургского международного форума Объединенных культур. Современными фильмами, по мнению Шахназарова, стоит считать киноленты созданные в последние 20-25 лет. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ совместно с президентским Советом по культуре и искусству сформировать перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для их показа в общеобразовательных организациях. По данным Минпросвещения, уже сейчас общеобразовательные организации готовы использовать кинокартины из списка 100 фильмов на всех уровнях общего образования при изучении содержания предметов "Литературное чтение", "Литература", "История", "Изобразительное искусство", "Музыка". В список вошли такие фильмы, как "Семнадцать мгновений весны", "Собачье сердце", "Король Лир" и другие советские кинокартины до 1987 года. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 13 сентября. Впервые он прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

