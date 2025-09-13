Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы регионы, где дешевле всего можно приготовить шарлотку - 13.09.2025, ПРАЙМ
Названы регионы, где дешевле всего можно приготовить шарлотку
Названы регионы, где дешевле всего можно приготовить шарлотку - 13.09.2025, ПРАЙМ
Названы регионы, где дешевле всего можно приготовить шарлотку
Ингредиенты для приготовления шарлотки обходятся россиянам всего в среднем в 175 рублей, при этом дешевле всего испечь такой пирог могут жители республики... | 13.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Ингредиенты для приготовления шарлотки обходятся россиянам всего в среднем в 175 рублей, при этом дешевле всего испечь такой пирог могут жители республики Адыгея, Липецкой и Курской областей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата в честь дня шарлотки и осенних пирогов. При расчете стоимости шарлотки с яблоками агентство использовало рецепт, согласно которому для приготовления требуется примерно 160 граммов муки, 200 граммов сахара, 4 яйца, около 5 яблок (примерно 600 граммов) и 5 граммов сливочного масла, чтобы смазать форму для выпекания. Таким образом, по данным за июль этого года, полная стоимость домашней шарлотки в среднем по России составляет 174,8 рубля. Из них 112,2 рубля приходятся на яблоки, 33,3 рубля - на яйца, 14,5 рубля - на сахар, 8,8 рубля - на муку и 6 рублей - на масло. Регионами с самыми недорогими ингредиентами для пирога стали Адыгея (117,5 рублей), Липецкая (136,6), Курская (136,7) области, республики Мордовия (136,8) и Татарстан (138,4). Также в десятку регионов с самой доступной шарлоткой вошли Нижегородская (138,8 рубля), Волгоградская (139,6), Воронежская (139,7) области, Чувашия (140,9) и Белгородская область (141,8). Абсолютным лидером по дороговизне яблочного пирога стала Чукотка - там на приготовление шарлотки уйдет 527,7 рубля. Следом с заметным отрывом расположились Камчатка (337,5 рубля), Магаданская область (317,9), республика Саха (Якутия) (308,8) и Сахалинская область (289,2). В топ-10 самых дорогих регионов также вошли Ненецкий АО (273,1), республика Бурятия (244,8), Забайкальский (240,9), Приморский (235,7) и Хабаровский (233,2) края.
09:15 13.09.2025
 
Названы регионы, где дешевле всего можно приготовить шарлотку

Приготовление шарлотки обойдется россиянам в среднем в 175 рублей

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Ингредиенты для приготовления шарлотки обходятся россиянам всего в среднем в 175 рублей, при этом дешевле всего испечь такой пирог могут жители республики Адыгея, Липецкой и Курской областей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата в честь дня шарлотки и осенних пирогов.
При расчете стоимости шарлотки с яблоками агентство использовало рецепт, согласно которому для приготовления требуется примерно 160 граммов муки, 200 граммов сахара, 4 яйца, около 5 яблок (примерно 600 граммов) и 5 граммов сливочного масла, чтобы смазать форму для выпекания.
Таким образом, по данным за июль этого года, полная стоимость домашней шарлотки в среднем по России составляет 174,8 рубля. Из них 112,2 рубля приходятся на яблоки, 33,3 рубля - на яйца, 14,5 рубля - на сахар, 8,8 рубля - на муку и 6 рублей - на масло.
Регионами с самыми недорогими ингредиентами для пирога стали Адыгея (117,5 рублей), Липецкая (136,6), Курская (136,7) области, республики Мордовия (136,8) и Татарстан (138,4). Также в десятку регионов с самой доступной шарлоткой вошли Нижегородская (138,8 рубля), Волгоградская (139,6), Воронежская (139,7) области, Чувашия (140,9) и Белгородская область (141,8).
Абсолютным лидером по дороговизне яблочного пирога стала Чукотка - там на приготовление шарлотки уйдет 527,7 рубля. Следом с заметным отрывом расположились Камчатка (337,5 рубля), Магаданская область (317,9), республика Саха (Якутия) (308,8) и Сахалинская область (289,2). В топ-10 самых дорогих регионов также вошли Ненецкий АО (273,1), республика Бурятия (244,8), Забайкальский (240,9), Приморский (235,7) и Хабаровский (233,2) края.
