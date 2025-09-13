Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Америкой управляет "глубинное государство", заявила Симоньян - 13.09.2025
Америкой управляет "глубинное государство", заявила Симоньян
Америкой управляет "глубинное государство", заявила Симоньян - 13.09.2025, ПРАЙМ
Америкой управляет "глубинное государство", заявила Симоньян
Управление Соединенными Штатами осуществляется так называемым "глубинным государством", а президент страны играет формальную роль, считает главный редактор... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T00:18+0300
2025-09-13T08:39+0300
мировая экономика
сша
маргарита симоньян
дональд трамп
франклин рузвельт
rt
Мировая экономика, США, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, Франклин Рузвельт, RT
00:18 13.09.2025 (обновлено: 08:39 13.09.2025)
 
Америкой управляет "глубинное государство", заявила Симоньян

Симоньян: Америкой управляет "глубинное государство", президент играет формальную роль

© РИА Новости . RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости . RT
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Управление Соединенными Штатами осуществляется так называемым "глубинным государством", а президент страны играет формальную роль, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Программа "Русский ковчег" на телеканале "Спас" с участием Маргариты Симоньян была записана 29 июля. Седьмого сентября медиаменеджер рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник, 9 сентября, она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее. В четверг Симоньян сообщила, что после прошедшей операции находится дома, впереди лечение.
"В Соединённых Штатах Америки давным-давно управляет то, что называется deep state - глубинное государство. А президент Соединенных Штатов Америки - это такая табличка на кабинете, знаете, или фотокарточка в школьном альбоме. Вот они меняются. Вот есть закон, что табличку на кабинете нужно каждые 4 года менять. Ну, максимум 8 лет. Вот ее и меняют. А так, человеку со стороны, даже очень умному и даже подкованному, вообще невозможно разобраться, чем они отличаются-то", - сказала Симоньян в эфире программы "Русский ковчег" с Яном Таксюром.
Симоньян отметила, что последним президентом США, который действительно имел самостоятельное влияние на управление страной, по её мнению, был Франклин Рузвельт, пусть и с некоторыми "оговорками". Она подчеркнула, что это очевидно для специалистов по внешней политике, и отметила, что отрицание этого факта, как правило, характерно для людей, плохо разбирающихся в теме, либо для тех, кто принадлежит к низшим слоям властных структур и намеренно это скрывает.
"Посмотрите, что происходит с Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.), а с тем же… Обамой, который два срока просидел, и с самого начала это было одно из самых его таких вот мощных обещаний, благодаря которым за ним пошли люди - он обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо. Ну чего, закрыл? Уже после него и Байден был, и Трамп, и снова Трамп, а все никак не закрыли, потому что это не в их силах. С этой точки зрения, конечно, вы правы, никакой конспирологии тут нет, а люди, которые считают, что это конспирология, или не сведущие, или они так не считают, а делают вид", - добавила Симоньян.
Мировая экономикаСШАМаргарита СимоньянДональд ТрампФранклин РузвельтRT
 
 
Заголовок открываемого материала