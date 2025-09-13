https://1prime.ru/20250913/slutskij-862221340.html
Слуцкий призвал запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан
2025-09-13T01:19+0300
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Необходимо запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Коммунальные службы не исполняют функции банков или иных финансовых организаций. Поэтому компании ЖКХ не вправе взимать проценты с наших граждан за просроченные или неполные платежи", - сказал Слуцкий.
Парламентарий указал на то, что, если людям по вине служб ЖКХ отключают свет или воду, то работники данной сферы не платят пени за понесенный ущерб, а если человек просрочил платеж "по коммуналке", то пени начисляются сразу.
Кроме того, по словам Слуцкого, сотрудники сферы ЖКХ имеют достаточно возможностей для того, чтобы "повлиять" на неплательщиков, в том числе с помощью отключения воды или электричества.
"Такой метод коммунальщики, к слову, применяют часто и оперативно. Этого достаточно. Так что мы отучим службы ЖКХ барыжничать и заставим их работать на русский народ", - заключил он.
