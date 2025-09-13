Слуцкий призвал запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан

https://1prime.ru/20250913/slutskij-862221340.html

Необходимо запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. | 13.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Необходимо запретить компаниям ЖКХ взимать проценты с граждан за несвоевременную оплату коммунальных услуг, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Коммунальные службы не исполняют функции банков или иных финансовых организаций. Поэтому компании ЖКХ не вправе взимать проценты с наших граждан за просроченные или неполные платежи", - сказал Слуцкий. Парламентарий указал на то, что, если людям по вине служб ЖКХ отключают свет или воду, то работники данной сферы не платят пени за понесенный ущерб, а если человек просрочил платеж "по коммуналке", то пени начисляются сразу. Кроме того, по словам Слуцкого, сотрудники сферы ЖКХ имеют достаточно возможностей для того, чтобы "повлиять" на неплательщиков, в том числе с помощью отключения воды или электричества. "Такой метод коммунальщики, к слову, применяют часто и оперативно. Этого достаточно. Так что мы отучим службы ЖКХ барыжничать и заставим их работать на русский народ", - заключил он.

2025

