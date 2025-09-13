https://1prime.ru/20250913/smi-862240671.html
СМИ: британские чиновники боятся брифинга Трампа и Стармера
СМИ: британские чиновники боятся брифинга Трампа и Стармера - 13.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: британские чиновники боятся брифинга Трампа и Стармера
Британские чиновники боятся перспективы совместного брифинга для прессы, на котором президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T15:23+0300
2025-09-13T15:23+0300
2025-09-13T15:23+0300
мировая экономика
сша
нью-йорк
великобритания
дональд трамп
кир стармер
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Британские чиновники боятся перспективы совместного брифинга для прессы, на котором президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера неоднократно будут спрашивать об обвиненном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансисте Джеффри Эпштейне, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. "Перспектива совместного брифинга для прессы, на котором Трампа и Стармера неоднократно будут спрашивать об Эпштейне, вызывает кошмары у правительственных чиновников в Великобритании", - говорится в публикации. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
https://1prime.ru/20250726/abc-859963135.html
сша
нью-йорк
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, нью-йорк, великобритания, дональд трамп, кир стармер, fox news
Мировая экономика, США, Нью-Йорк, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Кир Стармер, Fox News
СМИ: британские чиновники боятся брифинга Трампа и Стармера
Bloomberg: Британия боится, что Трампа и Стармера будут спрашивать об Эпштейне
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Британские чиновники боятся перспективы совместного брифинга для прессы, на котором президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера неоднократно будут спрашивать об обвиненном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансисте Джеффри Эпштейне, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
"Перспектива совместного брифинга для прессы, на котором Трампа
и Стармера
неоднократно будут спрашивать об Эпштейне, вызывает кошмары у правительственных чиновников в Великобритании", - говорится в публикации.
В 2019 году Эпштейну в США
предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке
и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
СМИ: пособница Эпштейна получила частичный иммунитет