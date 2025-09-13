https://1prime.ru/20250913/smi-862241612.html

СМИ предупредили о дороговизне размещения мигрантов на британских базах

Размещение мигрантов в казармах бывших военных баз Великобритании, вероятнее всего, будет стоить дороже, чем в отелях, пишет газета Times.

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Размещение мигрантов в казармах бывших военных баз Великобритании, вероятнее всего, будет стоить дороже, чем в отелях, пишет газета Times. "Поворот лейбористов к использованию военных баз для размещения беженцев, вероятнее всего, будет стоить дороже, чем отели, и создаст юридические риски и угрозы безопасности", - пишет издание со ссылкой на официальные лица. По данным издания, расходы на подготовку двух военных объектов при предыдущем правительстве консерваторов в итоге в 12 раз превысили бюджет. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что власти рассматривают возможность использования военных объектов для размещения мигрантов, находящихся в гостиницах. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах. По данным управления национальной статистики, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее - 906 тысяч человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год.

великобритания

2025

