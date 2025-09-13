https://1prime.ru/20250913/smi-862241612.html
СМИ предупредили о дороговизне размещения мигрантов на британских базах
СМИ предупредили о дороговизне размещения мигрантов на британских базах - 13.09.2025, ПРАЙМ
СМИ предупредили о дороговизне размещения мигрантов на британских базах
Размещение мигрантов в казармах бывших военных баз Великобритании, вероятнее всего, будет стоить дороже, чем в отелях, пишет газета Times. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T15:38+0300
2025-09-13T15:38+0300
2025-09-13T15:38+0300
бизнес
великобритания
ес
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Размещение мигрантов в казармах бывших военных баз Великобритании, вероятнее всего, будет стоить дороже, чем в отелях, пишет газета Times. "Поворот лейбористов к использованию военных баз для размещения беженцев, вероятнее всего, будет стоить дороже, чем отели, и создаст юридические риски и угрозы безопасности", - пишет издание со ссылкой на официальные лица. По данным издания, расходы на подготовку двух военных объектов при предыдущем правительстве консерваторов в итоге в 12 раз превысили бюджет. Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что власти рассматривают возможность использования военных объектов для размещения мигрантов, находящихся в гостиницах. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах. По данным управления национальной статистики, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее - 906 тысяч человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год.
https://1prime.ru/20250825/ssha-861236204.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_fc8ec69052d091cb21c73928b1f75c00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, великобритания, ес, мировая экономика
Бизнес, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, Мировая экономика
СМИ предупредили о дороговизне размещения мигрантов на британских базах
Times: размещение мигрантов на британских базах будет дороже, чем в отелях
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Размещение мигрантов в казармах бывших военных баз Великобритании, вероятнее всего, будет стоить дороже, чем в отелях, пишет газета Times.
"Поворот лейбористов к использованию военных баз для размещения беженцев, вероятнее всего, будет стоить дороже, чем отели, и создаст юридические риски и угрозы безопасности", - пишет издание со ссылкой на официальные лица.
По данным издания, расходы на подготовку двух военных объектов при предыдущем правительстве консерваторов в итоге в 12 раз превысили бюджет.
Ранее министр обороны Великобритании
Джон Хили заявил, что власти рассматривают возможность использования военных объектов для размещения мигрантов, находящихся в гостиницах.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
По данным управления национальной статистики, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее - 906 тысяч человек. До выхода из ЕС
показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год.
СМИ: США потратят на борьбу с мигрантами 100 млн долларов