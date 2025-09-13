https://1prime.ru/20250913/sobyanin-862242162.html
Собянин заявил о волне современной индустриализации в Москве
Собянин заявил о волне современной индустриализации в Москве - 13.09.2025
Собянин заявил о волне современной индустриализации в Москве
В Москве проходит вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. | 13.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В Москве проходит вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Москва достигла второго места среди мегаполисов всего мира по валовому продукту, по экономике. В Москве проходит, по сути дела, вторая волна современной индустриализации, развиваются все сферы экономики, включая промышленные предприятия, транспорт, социальная сфера, креативная индустрия", - сказал Собянин на Дне города.
