Новейшую версию танка Т-90МС отправили на СВО

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Новейшая версия танка Т-90МС, который экспонировался на выставке IDEX-2025 в ОАЭ в феврале этого года, был перекрашен и сразу отправлен на СВО, где и сегодня принимает участие в боях, сообщила в субботу пресс-служба "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в "Ростех", производитель). В России в этот день отмечается День танкиста. "Представленный на международной оборонной выставке IDEX, которая проходила в городе Абу-Даби в феврале 2025 года, танк Т-90МС сразу после транспортировки в Россию был отправлен в танковые подразделения российских войск и уже принимает участие в боевых действиях на передовой", - говорится в сообщении. Впервые за рубежом демонстрировалась новейшая версия машины, доработанная с учетом опыта СВО. "В российскую армию танк был отправлен практически в той же комплектации, в которой демонстрировался на выставке в ОАЭ. Изменения коснулись только цвета боевой машины – из "песочного" камуфляжа она была перекрашена в стандартный армейский зеленый", – сообщила пресс-служба УВЗ.

