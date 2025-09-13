Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новейшую версию танка Т-90МС отправили на СВО - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250913/t-90ms-862227535.html
Новейшую версию танка Т-90МС отправили на СВО
Новейшую версию танка Т-90МС отправили на СВО - 13.09.2025, ПРАЙМ
Новейшую версию танка Т-90МС отправили на СВО
Новейшая версия танка Т-90МС, который экспонировался на выставке IDEX-2025 в ОАЭ в феврале этого года, был перекрашен и сразу отправлен на СВО, где и сегодня... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T09:16+0300
2025-09-13T09:16+0300
вооружения
россия
оаэ
абу-даби
уралвагонзавод
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862227369_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_666b8f65f7ae7830118937359ce011d7.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Новейшая версия танка Т-90МС, который экспонировался на выставке IDEX-2025 в ОАЭ в феврале этого года, был перекрашен и сразу отправлен на СВО, где и сегодня принимает участие в боях, сообщила в субботу пресс-служба "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в "Ростех", производитель). В России в этот день отмечается День танкиста. "Представленный на международной оборонной выставке IDEX, которая проходила в городе Абу-Даби в феврале 2025 года, танк Т-90МС сразу после транспортировки в Россию был отправлен в танковые подразделения российских войск и уже принимает участие в боевых действиях на передовой", - говорится в сообщении. Впервые за рубежом демонстрировалась новейшая версия машины, доработанная с учетом опыта СВО. "В российскую армию танк был отправлен практически в той же комплектации, в которой демонстрировался на выставке в ОАЭ. Изменения коснулись только цвета боевой машины – из "песочного" камуфляжа она была перекрашена в стандартный армейский зеленый", – сообщила пресс-служба УВЗ.
https://1prime.ru/20250514/tanki-857563798.html
оаэ
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862227369_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8c145bd4d74c2c3a69526c08d1165660.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оаэ, абу-даби, уралвагонзавод, ростех
Вооружения, РОССИЯ, ОАЭ, Абу-Даби, Уралвагонзавод, Ростех
09:16 13.09.2025
 
Новейшую версию танка Т-90МС отправили на СВО

Новейший танк Т-90МС с выставки в ОАЭ перекрасили и отправили на СВО

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТанк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Новейшая версия танка Т-90МС, который экспонировался на выставке IDEX-2025 в ОАЭ в феврале этого года, был перекрашен и сразу отправлен на СВО, где и сегодня принимает участие в боях, сообщила в субботу пресс-служба "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в "Ростех", производитель).
В России в этот день отмечается День танкиста.
"Представленный на международной оборонной выставке IDEX, которая проходила в городе Абу-Даби в феврале 2025 года, танк Т-90МС сразу после транспортировки в Россию был отправлен в танковые подразделения российских войск и уже принимает участие в боевых действиях на передовой", - говорится в сообщении.
Впервые за рубежом демонстрировалась новейшая версия машины, доработанная с учетом опыта СВО.
"В российскую армию танк был отправлен практически в той же комплектации, в которой демонстрировался на выставке в ОАЭ. Изменения коснулись только цвета боевой машины – из "песочного" камуфляжа она была перекрашена в стандартный армейский зеленый", – сообщила пресс-служба УВЗ.
Танки M1A1 Abrams - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Вынуждены прятаться. Переданные Западом ВСУ танки столкнулись с проблемами
14 мая, 14:49
 
ВооруженияРОССИЯОАЭАбу-ДабиУралвагонзаводРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала