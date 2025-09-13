https://1prime.ru/20250913/t-90ms-862236056.html
Новейшие российские танки можно ремонтировать в полевых условиях
Новейшие российские танки можно ремонтировать в полевых условиях - 13.09.2025, ПРАЙМ
Новейшие российские танки можно ремонтировать в полевых условиях
Новейшие российские танки типа Т-90 можно ремонтировать даже в полевых условиях, даже был случай, когда двигатель подняли при помощи двух пальм, сообщил РИА... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T13:12+0300
2025-09-13T13:12+0300
2025-09-13T13:12+0300
вооружения
россия
бизнес
абу-даби
оаэ
индия
уралвагонзавод
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862227088_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5a0f35a048163f5a9e777a20601922d3.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Новейшие российские танки типа Т-90 можно ремонтировать даже в полевых условиях, даже был случай, когда двигатель подняли при помощи двух пальм, сообщил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС. В феврале этого года экипаж впервые представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ). В России в этом году 14 сентября отмечается День танкиста. "Специалисты "Уралвагонзавода" накопили богатейший опыт ремонта и применяют его на практике. Благодаря этому опыту можно производить замену определенных блоков в несколько раз быстрей. Есть и конструктивные изменения: изменилась в лучшую сторону доступность некоторых узлов и агрегатов танка. В системах охлаждения и подачи топлива применены быстросъемные разъемы и другие решения, которые также сокращают время ремонта", - сказал танкист. Он подчеркнул, что в полевых условиях с российскими танками можно делать практически всё. "Инженеры "Уралвагонзавода" изначально еще закладывали в конструкцию машины возможность ремонта в полевых условиях. Если есть необходимое оборудование, то можно сделать любой ремонт. Но порой и без оборудования находятся варианты. Известен случай, когда на испытаниях в Индии для замены танкового двигателя в качестве подъемных механизмов использовали две пальмы. Так что наша техника неприхотлива, и это все проверено на практике", - сказал член экипажа танка.
https://1prime.ru/20250319/tanki-855948173.html
абу-даби
оаэ
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862227088_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dcdd13ff634b516550a43c1315b3a326.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, абу-даби, оаэ, индия, уралвагонзавод
Вооружения, РОССИЯ, Бизнес, Абу-Даби, ОАЭ, ИНДИЯ, Уралвагонзавод
Новейшие российские танки можно ремонтировать в полевых условиях
Новейшие российские танки типа Т-90 можно ремонтировать в полевых условиях