Новейшие российские танки можно ремонтировать в полевых условиях
Новейшие российские танки можно ремонтировать в полевых условиях - 13.09.2025, ПРАЙМ
Новейшие российские танки можно ремонтировать в полевых условиях
Новейшие российские танки типа Т-90 можно ремонтировать даже в полевых условиях, даже был случай, когда двигатель подняли при помощи двух пальм, сообщил РИА... | 13.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Новейшие российские танки типа Т-90 можно ремонтировать даже в полевых условиях, даже был случай, когда двигатель подняли при помощи двух пальм, сообщил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС. В феврале этого года экипаж впервые представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ). В России в этом году 14 сентября отмечается День танкиста. "Специалисты "Уралвагонзавода" накопили богатейший опыт ремонта и применяют его на практике. Благодаря этому опыту можно производить замену определенных блоков в несколько раз быстрей. Есть и конструктивные изменения: изменилась в лучшую сторону доступность некоторых узлов и агрегатов танка. В системах охлаждения и подачи топлива применены быстросъемные разъемы и другие решения, которые также сокращают время ремонта", - сказал танкист. Он подчеркнул, что в полевых условиях с российскими танками можно делать практически всё. "Инженеры "Уралвагонзавода" изначально еще закладывали в конструкцию машины возможность ремонта в полевых условиях. Если есть необходимое оборудование, то можно сделать любой ремонт. Но порой и без оборудования находятся варианты. Известен случай, когда на испытаниях в Индии для замены танкового двигателя в качестве подъемных механизмов использовали две пальмы. Так что наша техника неприхотлива, и это все проверено на практике", - сказал член экипажа танка.
13:12 13.09.2025
 
Новейшие российские танки можно ремонтировать в полевых условиях

Новейшие российские танки типа Т-90 можно ремонтировать в полевых условиях

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Новейшие российские танки типа Т-90 можно ремонтировать даже в полевых условиях, даже был случай, когда двигатель подняли при помощи двух пальм, сообщил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС.
В феврале этого года экипаж впервые представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ).
В России в этом году 14 сентября отмечается День танкиста.
"Специалисты "Уралвагонзавода" накопили богатейший опыт ремонта и применяют его на практике. Благодаря этому опыту можно производить замену определенных блоков в несколько раз быстрей. Есть и конструктивные изменения: изменилась в лучшую сторону доступность некоторых узлов и агрегатов танка. В системах охлаждения и подачи топлива применены быстросъемные разъемы и другие решения, которые также сокращают время ремонта", - сказал танкист.
Он подчеркнул, что в полевых условиях с российскими танками можно делать практически всё.
"Инженеры "Уралвагонзавода" изначально еще закладывали в конструкцию машины возможность ремонта в полевых условиях. Если есть необходимое оборудование, то можно сделать любой ремонт. Но порой и без оборудования находятся варианты. Известен случай, когда на испытаниях в Индии для замены танкового двигателя в качестве подъемных механизмов использовали две пальмы. Так что наша техника неприхотлива, и это все проверено на практике", - сказал член экипажа танка.
