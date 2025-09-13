Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экипаж Т-90МС рассказал о новых модификациях танка - 13.09.2025
Экипаж Т-90МС рассказал о новых модификациях танка
Экипаж Т-90МС рассказал о новых модификациях танка - 13.09.2025, ПРАЙМ
Экипаж Т-90МС рассказал о новых модификациях танка
Новейшие модификациях танка типа Т-90 оборудованы кондиционером, обогревателем и полками для личных вещей, заявил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T11:43+0300
2025-09-13T11:43+0300
вооружения
бизнес
россия
абу-даби
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862232681_0:164:2558:1603_1920x0_80_0_0_5776d8e0d3f74719117d0a401f501667.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Новейшие модификациях танка типа Т-90 оборудованы кондиционером, обогревателем и полками для личных вещей, заявил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС. В России в этом году 14 сентября отмечается День танкиста. "Конструкцией в Т-90М предусмотрен кондиционер. Он довольно эффективен на этой машине, обеспечивает комфортные условия работы в танке с закрытыми люками. В морозы в машине включается обогрев боевого отделения. В машине имеются свободные ниши, которые можно приспособить для хранения малогабаритных (личных) вещей членов экипажа. Т-90М - первая машина, где это предусмотрено и реализовано", - сказал танкист. Кроме того, отметил он, у машины снаружи есть ящики, внутри - отсеки. "Холодильник не предусмотрен, но есть специальные укладки для сухих пайков и консервов", - добавил член экипажа. В феврале этого года экипаж впервые представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ).
абу-даби
оаэ
Экипаж Т-90МС рассказал о новых модификациях танка

Новейшие модификациях танка Т-90 оборудованы кондиционером и полками

Макет российского танка Т-90МС на международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби
Макет российского танка Т-90МС на международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мельников
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Новейшие модификациях танка типа Т-90 оборудованы кондиционером, обогревателем и полками для личных вещей, заявил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС.
В России в этом году 14 сентября отмечается День танкиста.
"Конструкцией в Т-90М предусмотрен кондиционер. Он довольно эффективен на этой машине, обеспечивает комфортные условия работы в танке с закрытыми люками. В морозы в машине включается обогрев боевого отделения. В машине имеются свободные ниши, которые можно приспособить для хранения малогабаритных (личных) вещей членов экипажа. Т-90М - первая машина, где это предусмотрено и реализовано", - сказал танкист.
Кроме того, отметил он, у машины снаружи есть ящики, внутри - отсеки.
"Холодильник не предусмотрен, но есть специальные укладки для сухих пайков и консервов", - добавил член экипажа.
В феврале этого года экипаж впервые представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ).
