https://1prime.ru/20250913/tank-862232851.html
Экипаж Т-90МС рассказал о новых модификациях танка
Экипаж Т-90МС рассказал о новых модификациях танка - 13.09.2025, ПРАЙМ
Экипаж Т-90МС рассказал о новых модификациях танка
Новейшие модификациях танка типа Т-90 оборудованы кондиционером, обогревателем и полками для личных вещей, заявил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T11:43+0300
2025-09-13T11:43+0300
2025-09-13T11:43+0300
вооружения
бизнес
россия
абу-даби
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862232681_0:164:2558:1603_1920x0_80_0_0_5776d8e0d3f74719117d0a401f501667.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Новейшие модификациях танка типа Т-90 оборудованы кондиционером, обогревателем и полками для личных вещей, заявил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС. В России в этом году 14 сентября отмечается День танкиста. "Конструкцией в Т-90М предусмотрен кондиционер. Он довольно эффективен на этой машине, обеспечивает комфортные условия работы в танке с закрытыми люками. В морозы в машине включается обогрев боевого отделения. В машине имеются свободные ниши, которые можно приспособить для хранения малогабаритных (личных) вещей членов экипажа. Т-90М - первая машина, где это предусмотрено и реализовано", - сказал танкист. Кроме того, отметил он, у машины снаружи есть ящики, внутри - отсеки. "Холодильник не предусмотрен, но есть специальные укладки для сухих пайков и консервов", - добавил член экипажа. В феврале этого года экипаж впервые представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ).
https://1prime.ru/20250319/tanki-855948173.html
абу-даби
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862232681_101:0:2457:1767_1920x0_80_0_0_b1f08ca775c26752c49e621960503627.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, абу-даби, оаэ
Вооружения, Бизнес, РОССИЯ, Абу-Даби, ОАЭ
Экипаж Т-90МС рассказал о новых модификациях танка
Новейшие модификациях танка Т-90 оборудованы кондиционером и полками
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Новейшие модификациях танка типа Т-90 оборудованы кондиционером, обогревателем и полками для личных вещей, заявил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС.
В России в этом году 14 сентября отмечается День танкиста.
"Конструкцией в Т-90М предусмотрен кондиционер. Он довольно эффективен на этой машине, обеспечивает комфортные условия работы в танке с закрытыми люками. В морозы в машине включается обогрев боевого отделения. В машине имеются свободные ниши, которые можно приспособить для хранения малогабаритных (личных) вещей членов экипажа. Т-90М - первая машина, где это предусмотрено и реализовано", - сказал танкист.
Кроме того, отметил он, у машины снаружи есть ящики, внутри - отсеки.
"Холодильник не предусмотрен, но есть специальные укладки для сухих пайков и консервов", - добавил член экипажа.
В феврале этого года экипаж впервые представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
(ОАЭ
).
Неуничтожимые танки. В США оценили активную защиту машин Т-72