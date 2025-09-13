Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские танкисты готовятся применять в бою новые Т-90М - 13.09.2025
Российские танкисты готовятся применять в бою новые Т-90М
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Танковые экипажи добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняющие задачи в интересах Южной группировки войск, начали активную подготовку к боевому применению новых танков Т-90М "Прорыв", рассказал РИА Новости начальник штаба танкового батальона бригады с позывным "Молдован". Ранее командир бригады имени Александра Невского сообщил, что в течение чуть более месяца его танкисты поразили около 200 целей в районах выполнения боевых задач. Позже командование бригады заявило о передаче им партии новых танков Т-90М "Прорыв". "Машины готовятся к боевому применению и в дальнейшем будущем уже будут применяться на линии боевого соприкосновения", - сказал "Молдован". Командир экипажа одного из новых танков с позывным "Берсерк" рассказал РИА Новости, что экипаж осваивает новую машину ежедневно, на это уходит весь день. "У командира танка прибавилась электроника. Надо всё это изучать... Экипаж, считай, одна семья - приходим с утра и изучаем, обучаемся. Пошли на обед - и опять до вечера. Занимаемся целый день изучением танка. Это для нас надо, чтобы потом в бою применить ту или иную функцию. Чтобы было без потерь, потери машины. Есть ответственность за то, что нам дало государство", - рассказал "Берсерк".
россия
Вооружения, РОССИЯ
10:03 13.09.2025
 
Российские танкисты готовятся применять в бою новые Т-90М

Экипажи Т-90М бригады Александра Невского готовятся применять в бою новые танки

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТанк Т-90МС
Танк Т-90МС - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Танк Т-90МС
© РИА Новости . Кирилл Зыков
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Танковые экипажи добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняющие задачи в интересах Южной группировки войск, начали активную подготовку к боевому применению новых танков Т-90М "Прорыв", рассказал РИА Новости начальник штаба танкового батальона бригады с позывным "Молдован".
Ранее командир бригады имени Александра Невского сообщил, что в течение чуть более месяца его танкисты поразили около 200 целей в районах выполнения боевых задач. Позже командование бригады заявило о передаче им партии новых танков Т-90М "Прорыв".
"Машины готовятся к боевому применению и в дальнейшем будущем уже будут применяться на линии боевого соприкосновения", - сказал "Молдован".
Командир экипажа одного из новых танков с позывным "Берсерк" рассказал РИА Новости, что экипаж осваивает новую машину ежедневно, на это уходит весь день.
"У командира танка прибавилась электроника. Надо всё это изучать... Экипаж, считай, одна семья - приходим с утра и изучаем, обучаемся. Пошли на обед - и опять до вечера. Занимаемся целый день изучением танка. Это для нас надо, чтобы потом в бою применить ту или иную функцию. Чтобы было без потерь, потери машины. Есть ответственность за то, что нам дало государство", - рассказал "Берсерк".
Танки на поле боя - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Неуничтожимые танки. В США оценили активную защиту машин Т-72
19 марта, 16:33
 
ВооруженияРОССИЯ
 
 
