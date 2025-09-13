Российские танкисты готовятся применять в бою новые Т-90М

https://1prime.ru/20250913/tanki-862228875.html

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Танковые экипажи добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского Добровольческого корпуса Вооруженных сил России, выполняющие задачи в интересах Южной группировки войск, начали активную подготовку к боевому применению новых танков Т-90М "Прорыв", рассказал РИА Новости начальник штаба танкового батальона бригады с позывным "Молдован". Ранее командир бригады имени Александра Невского сообщил, что в течение чуть более месяца его танкисты поразили около 200 целей в районах выполнения боевых задач. Позже командование бригады заявило о передаче им партии новых танков Т-90М "Прорыв". "Машины готовятся к боевому применению и в дальнейшем будущем уже будут применяться на линии боевого соприкосновения", - сказал "Молдован". Командир экипажа одного из новых танков с позывным "Берсерк" рассказал РИА Новости, что экипаж осваивает новую машину ежедневно, на это уходит весь день. "У командира танка прибавилась электроника. Надо всё это изучать... Экипаж, считай, одна семья - приходим с утра и изучаем, обучаемся. Пошли на обед - и опять до вечера. Занимаемся целый день изучением танка. Это для нас надо, чтобы потом в бою применить ту или иную функцию. Чтобы было без потерь, потери машины. Есть ответственность за то, что нам дало государство", - рассказал "Берсерк".

