Военный назвал преимущества российских танков

Военный назвал преимущества российских танков - 13.09.2025, ПРАЙМ

Военный назвал преимущества российских танков

Преимущество российских танков в их проходимости и надежности, недостаток иностранных конкурентов – в массе и габаритах, заявил РИА Новости член экипажа танка... | 13.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Преимущество российских танков в их проходимости и надежности, недостаток иностранных конкурентов – в массе и габаритах, заявил РИА Новости член экипажа танка Т-90МС. В феврале 2025 года экипаж этого танка впервые представлял экспортный модернизированный танк Т-90МС на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ). В России в этом году 14 сентября отмечается День танкиста. "Плюсы" российских танков – в проходимости и надежности ходовой части. Также недостаток иностранных конкурентов – в массе, которая снижает тоже проходимость", - сказал танкист. По его словам, ничего сверхъестественного из представленной иностранной бронетехники на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби не было. "Единственно, что нас удивило, почему у многих зарубежных производителей есть перекос в сторону колесной техники. Почему-то каждая страна представляет технику на колесном ходу. На наш взгляд, гусеницы надежней. Колесная база дешевле и проще в обслуживании, но гусеницы обеспечивают большую проходимость. Иностранная техника на колесном ходу больше привязана к дорогам и логистике в целом", - сказал собеседник агентства. Он отметил и второй момент, который удивил российский танковый экипаж, – крайне высокий силуэт у иностранной бронетехники. "Мы (в концерне "Уралвагонзавод" - ред.) делаем наши танки с низким силуэтом, чтобы снижать заметность машины на поле боя. Высота машин иностранного производства достигает 3,5 метров – и это, на наш взгляд, является недостатком", - сказал танкист. В то же время он признал, что сравнивать преимущества российских и зарубежных бронемашин затруднительно. "У нас всё же не было возможности заглянуть внутрь иностранных образцов, представленных на выставке в Абу-Даби", - сказал член экипаж.

