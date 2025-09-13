https://1prime.ru/20250913/tramp-862237691.html

Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России

Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России - 13.09.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также... | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T14:25+0300

2025-09-13T14:25+0300

2025-09-13T14:31+0300

экономика

рф

нато

дональд трамп

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть."Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

https://1prime.ru/20250913/tramp-862237589.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, нато, дональд трамп, мировая экономика