МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть."Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
14:25 13.09.2025 (обновлено: 14:31 13.09.2025)
 
Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.
"Я готов ввести серьезные санкции в отношении России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
