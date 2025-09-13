https://1prime.ru/20250913/tsentr-862241445.html
В Москве открыли новый Национальный космический центр
В Москве открыли новый Национальный космический центр - 13.09.2025, ПРАЙМ
В Москве открыли новый Национальный космический центр
Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T15:49+0300
2025-09-13T15:49+0300
2025-09-13T15:49+0300
россия
общество
москва
владимир путин
нкц
роскосмос
наса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862241060_0:124:3117:1877_1920x0_80_0_0_4a1d2e91f45f6df7adb3555f514c43a1.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин прибыл на площадку НКЦ. Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России. Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовом столе. Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
https://1prime.ru/20250913/moskva-862240195.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862241060_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_214f9eb271c127ed8099324eea14a518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, владимир путин, нкц, роскосмос, наса
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Владимир Путин, НКЦ, Роскосмос, НАСА
В Москве открыли новый Национальный космический центр
Путин, Собянин и Баканов открыли новый Национальный космический центр
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Путин
прибыл на площадку НКЦ
.
Национальный космический центр расположен на западе Москвы
. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса
", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА
в России.
Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовом столе.
Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
У Москвы есть все возможности для уверенного развития, заявил Путин