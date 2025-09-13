https://1prime.ru/20250913/tsentr-862241445.html

В Москве открыли новый Национальный космический центр

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов официально открыли новый Национальный космический центр (НКЦ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Путин прибыл на площадку НКЦ. Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России. Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающая ракету, установленную на стартовом столе. Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.

