Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин прокомментировал открытие космического центра в Москве - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/tsentr-862242641.html
Путин прокомментировал открытие космического центра в Москве
Путин прокомментировал открытие космического центра в Москве - 13.09.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал открытие космического центра в Москве
Президент РФ Владимир Путин назвал открытие Национального космического центра (НКЦ) в Москве новым этапом развития отрасли. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T16:05+0300
2025-09-13T16:05+0300
россия
москва
бизнес
рф
владимир путин
сергей собянин
роскосмос
нкц
наса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862241060_0:124:3117:1877_1920x0_80_0_0_4a1d2e91f45f6df7adb3555f514c43a1.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал открытие Национального космического центра (НКЦ) в Москве новым этапом развития отрасли. "Без всякого сомнения, вклад Москвы в развитие космической отрасли, вот здесь уж точно, напрямую касается всей нашей страны, потому что это ознаменует новый этап в развитии космической отрасли, закрепляет Россию в качестве одного из центров и лидеров развития в этой важнейшей сфере", - сказал глава государства в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы. Ранее Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым официально открыли в День города новый НКЦ в столице. Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России. Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающим ракету, установленную на стартовом столе. Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
https://1prime.ru/20250731/putin-860181720.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862241060_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_214f9eb271c127ed8099324eea14a518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, бизнес, рф, владимир путин, сергей собянин, роскосмос, нкц, наса
РОССИЯ, МОСКВА, Бизнес, РФ, Владимир Путин, Сергей Собянин, Роскосмос, НКЦ, НАСА
16:05 13.09.2025
 
Путин прокомментировал открытие космического центра в Москве

Путин назвал открытие космического центра в Москве новым этапом развития отрасли

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Президент РФ Владимир Путин посещает новый Национальный космический центр в Москве
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал открытие Национального космического центра (НКЦ) в Москве новым этапом развития отрасли.
"Без всякого сомнения, вклад Москвы в развитие космической отрасли, вот здесь уж точно, напрямую касается всей нашей страны, потому что это ознаменует новый этап в развитии космической отрасли, закрепляет Россию в качестве одного из центров и лидеров развития в этой важнейшей сфере", - сказал глава государства в ходе открытия инфраструктурных объектов Москвы.
Ранее Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым официально открыли в День города новый НКЦ в столице.
Национальный космический центр расположен на западе Москвы. В новый центр переедут сотрудники "Роскосмоса", в этом же здании расположатся сотрудники ряда частных компаний и представители НАСА в России.
Строительство комплекса началось в конце 2019 года на территории государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Архитектурной доминантой комплекса является трехгранная 47-этажная башня высотой 288 метров со шпилем, напоминающим ракету, установленную на стартовом столе.
Кроме того, НКЦ включает в себя низкоэтажную часть с корпусами от восьми до десяти этажей. Для удобства перемещения сотрудников "Роскосмоса" корпуса зданий соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами.
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Путин поручил создать правовую базу для частных инвестиций в сферу космоса
31 июля, 20:16
 
РОССИЯМОСКВАБизнесРФВладимир ПутинСергей СобянинРоскосмосНКЦНАСА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала