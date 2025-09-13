https://1prime.ru/20250913/turoperatory-862224378.html

Туроператоры работают над запуском чартеров из Петербурга в Гоа

Туроператоры работают над запуском чартеров из Петербурга в Гоа - 13.09.2025, ПРАЙМ

Туроператоры работают над запуском чартеров из Петербурга в Гоа

Туроператоры и чартерные авиакомпании работают над возможностью запуска чартерных рейсов из Санкт-Петербурга в индийский штат Гоа, рассказал РИА Новости... | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T07:48+0300

2025-09-13T07:48+0300

2025-09-13T07:53+0300

бизнес

санкт-петербург

гоа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862224378.jpg?1757739202

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Туроператоры и чартерные авиакомпании работают над возможностью запуска чартерных рейсов из Санкт-Петербурга в индийский штат Гоа, рассказал РИА Новости директор агентства по туризму Гоа Кедар Наик. "Планы у нас есть. Туроператоры работают с некоторыми чартерными авиакомпаниями из Санкт-Петербурга. Посмотрим", - сказал собеседник агентства на полях форума-выставки "Отдых Leisure 2025". Он также отметил, что подобная работа ведется с екатеринбургскими чартерными операторами.

санкт-петербург

гоа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, санкт-петербург, гоа