Туроператоры работают над запуском чартеров из Петербурга в Гоа

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Туроператоры и чартерные авиакомпании работают над возможностью запуска чартерных рейсов из Санкт-Петербурга в индийский штат Гоа, рассказал РИА Новости директор агентства по туризму Гоа Кедар Наик. "Планы у нас есть. Туроператоры работают с некоторыми чартерными авиакомпаниями из Санкт-Петербурга. Посмотрим", - сказал собеседник агентства на полях форума-выставки "Отдых Leisure 2025". Он также отметил, что подобная работа ведется с екатеринбургскими чартерными операторами.
