Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодара - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/turtsiya-862235719.html
"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодара
"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодара - 13.09.2025, ПРАЙМ
"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодара
Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает авиакомпания в ответ на запрос РИА... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T12:49+0300
2025-09-13T12:49+0300
бизнес
краснодар
рф
москва
росавиация
аэрофлот
азимут
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/64/840596410_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_019edc1eeecd0497d83d0da706159146.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает авиакомпания в ответ на запрос РИА Новости. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "Авиакомпания Азимут, авиаперевозчик юга России, сообщает о возобновлении выполнения авиарейсов из базового аэропорта Краснодар с 17 сентября в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван, продажа авиабилетов открыта", - говорится в сообщении. Авиакомпания "Азимут" базируется в Международном аэропорту Краснодар с начала полетов в 2017 году.
https://1prime.ru/20250913/krasnodar-862230710.html
краснодар
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84059/64/840596410_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_11b52a59c4328ac163bccfa290f39825.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, краснодар, рф, москва, росавиация, аэрофлот, азимут
Бизнес, КРАСНОДАР, РФ, МОСКВА, Росавиация, Аэрофлот, Азимут
12:49 13.09.2025
 
"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодара

"Азимут" возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из аэропорта Краснодара

© РИА Новости . Пивов | Перейти в медиабанкСамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Азимут - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Архивное фото
© РИА Новости . Пивов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает авиакомпания в ответ на запрос РИА Новости.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
"Авиакомпания Азимут, авиаперевозчик юга России, сообщает о возобновлении выполнения авиарейсов из базового аэропорта Краснодар с 17 сентября в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван, продажа авиабилетов открыта", - говорится в сообщении.
Авиакомпания "Азимут" базируется в Международном аэропорту Краснодар с начала полетов в 2017 году.
Здание аэропорта Краснодар - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Глава "Аэродинамики" рассказал о графике работы аэропорта Краснодара
10:32
 
БизнесКРАСНОДАРРФМОСКВАРосавиацияАэрофлотАзимут
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала