"Азимут" возобновит полеты в Турцию и Армению из аэропорта Краснодара

Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает авиакомпания в ответ на запрос РИА... | 13.09.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Авиакомпания "Азимут" в сентябре возобновит полеты в Стамбул, Анталью и Ереван из базового аэропорта Краснодар, сообщает авиакомпания в ответ на запрос РИА Новости. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "Авиакомпания Азимут, авиаперевозчик юга России, сообщает о возобновлении выполнения авиарейсов из базового аэропорта Краснодар с 17 сентября в Стамбул, с 27 сентября в Анталью и с 23 сентября в Ереван, продажа авиабилетов открыта", - говорится в сообщении. Авиакомпания "Азимут" базируется в Международном аэропорту Краснодар с начала полетов в 2017 году.
