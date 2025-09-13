На московских ярмарках появились первые тыквы

https://1prime.ru/20250913/tykva-862233305.html
2025-09-13T11:36+0300
2025-09-13T11:36+0300
2025-09-13T11:36+0300
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Тыквы появились на московских ярмарках, их привозят из Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и других областей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На московские ярмарки привезли первые тыквы — более десятка сортов... Плоды привозят фермеры из Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и других областей", - говорится в сообщении. Столичные ярмарки — это торговые площадки, где представлены фермерские товары из разных регионов России.
