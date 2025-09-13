Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На московских ярмарках появились первые тыквы - 13.09.2025
На московских ярмарках появились первые тыквы
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Тыквы появились на московских ярмарках, их привозят из Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и других областей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На московские ярмарки привезли первые тыквы — более десятка сортов... Плоды привозят фермеры из Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и других областей", - говорится в сообщении. Столичные ярмарки — это торговые площадки, где представлены фермерские товары из разных регионов России.
Новости
На московских ярмарках появились первые тыквы

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Тыквы появились на московских ярмарках, их привозят из Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и других областей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На московские ярмарки привезли первые тыквы — более десятка сортов... Плоды привозят фермеры из Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и других областей", - говорится в сообщении.
Столичные ярмарки — это торговые площадки, где представлены фермерские товары из разных регионов России.
