На московских ярмарках появились первые тыквы

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Тыквы появились на московских ярмарках, их привозят из Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и других областей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На московские ярмарки привезли первые тыквы — более десятка сортов... Плоды привозят фермеры из Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и других областей", - говорится в сообщении. Столичные ярмарки — это торговые площадки, где представлены фермерские товары из разных регионов России.

