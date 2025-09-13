https://1prime.ru/20250913/ukraina-862236267.html
СМИ узнали, что Макрон на самом деле думает об Украине
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что ответственность за кризис на Украине лежит на НАТО, о чем сообщил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в издании Il Fatto Quotidiano. "Макрон вручил мне орден Почетного легиона, и в приватной беседе отметил, что публично не обсуждает: кризис — это вина НАТО. Я считаю важным об этом сообщить, так как для меня это неприятный момент", — поделился Сакс. На предыдущей неделе в Париже прошел саммит "коалиции желающих", который вели премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон подчеркнул, что 26 стран согласились разместить на Украине силы сдерживания после достижения перемирия. Он также заявил, что "коалиция желающих" вскоре займется вопросами юридического и политического характера, касающимися гарантий безопасности для Киева. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что любое предложение о размещении войск НАТО на Украине является неприемлемым для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления из Лондона и других европейских столиц о возможном присутствии сил альянса на Украине российское МИД охарактеризовало как подстрекательство к продолжению конфликта.
