СМИ узнали, что Макрон на самом деле думает об Украине - 13.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, что Макрон на самом деле думает об Украине
2025-09-13T13:21+0300
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что ответственность за кризис на Украине лежит на НАТО, о чем сообщил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в издании Il Fatto Quotidiano. "Макрон вручил мне орден Почетного легиона, и в приватной беседе отметил, что публично не обсуждает: кризис — это вина НАТО. Я считаю важным об этом сообщить, так как для меня это неприятный момент", — поделился Сакс. На предыдущей неделе в Париже прошел саммит "коалиции желающих", который вели премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон подчеркнул, что 26 стран согласились разместить на Украине силы сдерживания после достижения перемирия. Он также заявил, что "коалиция желающих" вскоре займется вопросами юридического и политического характера, касающимися гарантий безопасности для Киева. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что любое предложение о размещении войск НАТО на Украине является неприемлемым для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления из Лондона и других европейских столиц о возможном присутствии сил альянса на Украине российское МИД охарактеризовало как подстрекательство к продолжению конфликта.
СМИ узнали, что Макрон на самом деле думает об Украине

Сакс: Макрон возлагает вину за конфликт на Украине на НАТО

© РИА Новости . Стрингер
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что ответственность за кризис на Украине лежит на НАТО, о чем сообщил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в издании Il Fatto Quotidiano.
"Макрон вручил мне орден Почетного легиона, и в приватной беседе отметил, что публично не обсуждает: кризис — это вина НАТО. Я считаю важным об этом сообщить, так как для меня это неприятный момент", — поделился Сакс.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
На Западе призвали к импичменту Макрона после заявления о России
11 сентября, 22:20
На предыдущей неделе в Париже прошел саммит "коалиции желающих", который вели премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Макрон подчеркнул, что 26 стран согласились разместить на Украине силы сдерживания после достижения перемирия. Он также заявил, что "коалиция желающих" вскоре займется вопросами юридического и политического характера, касающимися гарантий безопасности для Киева.
В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что любое предложение о размещении войск НАТО на Украине является неприемлемым для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления из Лондона и других европейских столиц о возможном присутствии сил альянса на Украине российское МИД охарактеризовало как подстрекательство к продолжению конфликта.
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
"Цена правления Макрона". Пушков назвал госдолг Франции
9 сентября, 23:30
 
