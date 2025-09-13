Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались из-за планов НАТО - 13.09.2025
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались из-за планов НАТО
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались из-за планов НАТО - 13.09.2025, ПРАЙМ
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались из-за планов НАТО
Усиление противовоздушной обороны странами НАТО может ослабить возможности Украины, заявил киевский политолог Виталий Портников в колонке для издания Espreso. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T22:58+0300
2025-09-13T23:13+0300
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Усиление противовоздушной обороны странами НАТО может ослабить возможности Украины, заявил киевский политолог Виталий Портников в колонке для издания Espreso."Европейские страны будут пытаться развернуть больше систем ПВО для себя и не обратят внимания на потребности Украины. Это объективная реальность", — отметил он.Эксперт добавил, что если союзникам потребуется нарастить свои оборонительные мощности, это произойдет за счет ресурсов, которые планировалось передать Киеву.В пятницу НАТО объявила о начале операции "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления позиций на восточном фланге после инцидента с беспилотниками в Польше. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что ради поддержки Украины альянс временно ослабил ПВО в этом регионе.На этой неделе премьер Польши Дональд Туск заявил, что над страной были уничтожены дроны, представлявшие угрозу, обвинив Россию, но доказательств не привел. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил, что Польша не предоставила подтверждений российской принадлежности этих БПЛА.
22:58 13.09.2025 (обновлено: 23:13 13.09.2025)
 
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались из-за планов НАТО

Политолог Портников: альянс будет укреплять свою ПВО в ущерб Украине

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Усиление противовоздушной обороны странами НАТО может ослабить возможности Украины, заявил киевский политолог Виталий Портников в колонке для издания Espreso.
"Европейские страны будут пытаться развернуть больше систем ПВО для себя и не обратят внимания на потребности Украины. Это объективная реальность", — отметил он.
Эксперт добавил, что если союзникам потребуется нарастить свои оборонительные мощности, это произойдет за счет ресурсов, которые планировалось передать Киеву.
В пятницу НАТО объявила о начале операции "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления позиций на восточном фланге после инцидента с беспилотниками в Польше. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что ради поддержки Украины альянс временно ослабил ПВО в этом регионе.
На этой неделе премьер Польши Дональд Туск заявил, что над страной были уничтожены дроны, представлявшие угрозу, обвинив Россию, но доказательств не привел. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил, что Польша не предоставила подтверждений российской принадлежности этих БПЛА.
