Эксперт прокомментировал антимигрантские демонстрации в Британии - 13.09.2025
Эксперт прокомментировал антимигрантские демонстрации в Британии
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Демонстрации в Великобритании вызваны тем, что правительство премьера Кира Стармера не оправдало надежд британцев, так как оно лояльно к мигрантам и "нырнуло с головой" в украинский конфликт, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Правительство лейбористов Стармера не оправдало надежд коренных британцев. Традиционно свергнув на выборах многолетнее правление Тори, трудяги надеялись, что их коренная партия соберет правительство и займется жизнью людей. Однако Стармер не нашел ничего лучшего, как нырнуть с головой в украинскую химеру, пойдя на поводу своих спецслужб", - сказал Мартынов. По его мнению, британцев на фоне безработицы и снижения доходов стали сильно раздражать люди, говорящие на чужом языке и живущие на их социальные деньги, которые правительство могло бы потратить на решение проблем коренных жителей. "Этой ситуацией не могли не воспользоваться националистические силы. Тем более, что в случае роспуска парламента, у Британской национальной партии есть все шансы получить места в парламенте. Сегодня они продемонстрировали свой потенциал", - отметил эксперт. Неслучайно антимигрантские массовые демонстрации в Британии публично поддержал американский предприниматель Илон Маск, полагает Мартынов. "Несмотря на размолвку с Трампом, он остается одним из мировых символов трампизма", - указал он. Участники акции в Лондоне правого политика Томми Робинсона собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.
22:28 13.09.2025
 
Эксперт прокомментировал антимигрантские демонстрации в Британии

Доцент Мартынов: правительство Стармера не оправдали надежд британцев

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Демонстрации в Великобритании вызваны тем, что правительство премьера Кира Стармера не оправдало надежд британцев, так как оно лояльно к мигрантам и "нырнуло с головой" в украинский конфликт, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
"Правительство лейбористов Стармера не оправдало надежд коренных британцев. Традиционно свергнув на выборах многолетнее правление Тори, трудяги надеялись, что их коренная партия соберет правительство и займется жизнью людей. Однако Стармер не нашел ничего лучшего, как нырнуть с головой в украинскую химеру, пойдя на поводу своих спецслужб", - сказал Мартынов.
По его мнению, британцев на фоне безработицы и снижения доходов стали сильно раздражать люди, говорящие на чужом языке и живущие на их социальные деньги, которые правительство могло бы потратить на решение проблем коренных жителей.
"Этой ситуацией не могли не воспользоваться националистические силы. Тем более, что в случае роспуска парламента, у Британской национальной партии есть все шансы получить места в парламенте. Сегодня они продемонстрировали свой потенциал", - отметил эксперт.
Неслучайно антимигрантские массовые демонстрации в Британии публично поддержал американский предприниматель Илон Маск, полагает Мартынов. "Несмотря на размолвку с Трампом, он остается одним из мировых символов трампизма", - указал он.
Участники акции в Лондоне правого политика Томми Робинсона собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Сам Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом.
На акцию в Лондоне вышли миллионы человек, заявил британский активист
