Консульство Испании в Москве приостановило прием заявлений на получение виз
Консульство Испании в Москве приостановило прием заявлений на получение виз
2025-09-13T18:15+0300
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на получение виз, следует из сообщения на сайте визового центра BLS. "Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам Генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении. Согласно данным ЕС, в прошлом году консульствами в России было выдано около 542 тысяч виз для краткосрочного пребывания в странах ЕС или в других странах Шенгенской зоны, что примерно на 20% больше, чем в 2023 году. Консульства Италии в России в 2024 году выдали более 152 тысяч шенгенских виз, что примерно на 12% больше, чем в 2023 году. Французские консульства выдали около 124 тысяч виз, испанские - около 111 тысяч, а греческие — почти 60 тысяч.
