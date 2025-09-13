Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения - 13.09.2025
В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты️ Волгограда, Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.️ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
05:38 13.09.2025 (обновлено: 05:43 13.09.2025)
 
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты️ Волгограда, Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.️ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
 
Заголовок открываемого материала