https://1prime.ru/20250913/volgograd-862223163.html
В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения - 13.09.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T05:38+0300
2025-09-13T05:38+0300
2025-09-13T05:43+0300
бизнес
волгоград
ярославль
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862223163.jpg?1757731383
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты️ Волгограда, Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.️ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
волгоград
ярославль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, волгоград, ярославль, росавиация
Бизнес, ВОЛГОГРАД, ЯРОСЛАВЛЬ, Росавиация
В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения
В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения на полеты