https://1prime.ru/20250913/volgograd-862223163.html

В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения

В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения - 13.09.2025, ПРАЙМ

В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T05:38+0300

2025-09-13T05:38+0300

2025-09-13T05:43+0300

бизнес

волгоград

ярославль

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862223163.jpg?1757731383

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорты️ Волгограда, Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.️ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

волгоград

ярославль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, волгоград, ярославль, росавиация