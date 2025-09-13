https://1prime.ru/20250913/volna-862223419.html
"Волна" требует с экс-главы клуба 39 миллионов рублей
"Волна" требует с экс-главы клуба 39 миллионов рублей - 13.09.2025, ПРАЙМ
"Волна" требует с экс-главы клуба 39 миллионов рублей
Нижегородский футбольный клуб "Волна", выступающий в российской второй лиге, просит арбитражный суд Нижегородской области взыскать свыше 39 миллионов рублей со... | 13.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Нижегородский футбольный клуб "Волна", выступающий в российской второй лиге, просит арбитражный суд Нижегородской области взыскать свыше 39 миллионов рублей со своего бывшего президента Алексея Козырева, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск АНО "Футбольный клуб "Волна" поступил в суд 26 августа и пока оставлен без движения, так как истец не уплатил госпошлину. К исковому заявлению клуб приложил ходатайство об отсрочке уплаты, мотивировав его отсутствием денежных средств. Суд, однако, отметил, что такое ходатайство должно подкрепляться справками из налоговой инспекции и банков. Суд предложил клубу до 3 марта представить либо доказательства уплаты госпошлины, либо документы в обоснование представления отсрочки. Основания исковых требований и другие подробности спора в материалах суда пока не проясняются. Сайт клуба сообщает, что футбольная команда в поселке Ковернино появилась в 2016 году по инициативе местного предпринимателя Алексея Козырева, взявшего на себя финансирование клуба. По данным "БИР-Аналитик", Козырев был гендиректором клуба с 2016 по 2024 год. Сейчас эту должность занимает Денис Кораблев, который на сайте клуба указан также его владельцем. В текущем сезоне команда занимает седьмое место в одной из групп Второй лиги "Б".
