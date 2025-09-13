https://1prime.ru/20250913/vybory-862224958.html

В Москве открылись избирательные участки на выборах глав регионов

В Москве открылись избирательные участки на выборах глав регионов - 13.09.2025, ПРАЙМ

В Москве открылись избирательные участки на выборах глав регионов

Четырнадцать избирательных участков в Москве открылись во второй день выборов глав регионов РФ. | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T08:18+0300

2025-09-13T08:18+0300

2025-09-13T08:18+0300

москва

рф

афимолл сити

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/83380/08/833800870_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_f8185ac7d5ef9a135cc5b3fb09bcbae1.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Четырнадцать избирательных участков в Москве открылись во второй день выборов глав регионов РФ. Экстерриториальные избирательные участки будут работать до 14 сентября, с 8.00 до 20.00 часов. Отдать свой голос на них смогут жители 19 регионов, в которых проходят выборы высшего должностного лица, и которые по разным причинам будут находиться в Москве в Единый день голосования. Проголосовать можно в ТРЦ "Афимолл Сити", ТЦ "Метрополис", ТРК "Форт Отрадное", ТРЦ "Щёлковский", ТЦ "ГОРОД", ТРЦ "Ривьера", ТРЦ "Колумбус", ТРЦ "Спектр", МФК "Кунцево Плаза", ТЦ "Калейдоскоп", ТЦ "Галерея", аванзале станции метро "Курская", ТГК "Измайлово" - холле гостиницы Дельта, ТК "Зеленоградский". На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. Всего на участках для голосования назначено 84 наблюдателя, 70 из них - от пяти парламентских политических партий и 14 - от общественной палаты столицы. На всех участках голосования применена система видеонаблюдения. Всего было подано 17 868 заявлений, чтобы проголосовать за глав регионов РФ на участках в Москве.

https://1prime.ru/20250912/pamfilova-862176032.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, рф, афимолл сити, политика