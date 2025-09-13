https://1prime.ru/20250913/vybory-862227956.html

В Москве проголосовали более половины избирателей, записавшихся на участки

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Более половины от записавшихся на участки в Москве уже проголосовали на выборах глав регионов РФ, сообщается на сайте по наблюдению за ходом голосования. Всего 17 868 человек записались для участия в выборах глав регионов РФ на московских участках. "Выдано бюллетеней - 9012, получено бюллетеней - 9000", - говорится на сайте. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.

