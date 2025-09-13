Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве проголосовали более половины избирателей, записавшихся на участки - 13.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Более половины от записавшихся на участки в Москве уже проголосовали на выборах глав регионов РФ, сообщается на сайте по наблюдению за ходом голосования. Всего 17 868 человек записались для участия в выборах глав регионов РФ на московских участках. "Выдано бюллетеней - 9012, получено бюллетеней - 9000", - говорится на сайте. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
https://cdnn.1prime.ru/img/82861/35/828613526_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4d19554a76dcc11d88a262c5a2064121.jpg
1920
1920
true
09:43 13.09.2025
 
В Москве проголосовали более половины избирателей, записавшихся на участки

На выборах глав регионов проголосовали уже более девяти тысяч москвичей

© РИА Новости . Александр Кряжев
Выборы - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Выборы. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Более половины от записавшихся на участки в Москве уже проголосовали на выборах глав регионов РФ, сообщается на сайте по наблюдению за ходом голосования.
Всего 17 868 человек записались для участия в выборах глав регионов РФ на московских участках.
"Выдано бюллетеней - 9012, получено бюллетеней - 9000", - говорится на сайте.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
