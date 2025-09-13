https://1prime.ru/20250913/zadornov-862223797.html

Задорнов спрогнозировал рост экономики России в 2025 году

Задорнов спрогнозировал рост экономики России в 2025 году - 13.09.2025, ПРАЙМ

Задорнов спрогнозировал рост экономики России в 2025 году

Рост экономики России в текущем году составит 1-1,2%, спрогнозировал в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. | 13.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Рост экономики России в текущем году составит 1-1,2%, спрогнозировал в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. По данным Росстата, ВВП России в первом полугодии вырос на 1,2% в годовом выражении. "Мы видим, что темпы роста экономики сильно замедлились - за восемь месяцев примерно до 1,2%. И ясно, что за весь 2025 год рост будет 1-1,2%", - спрогнозировал Задорнов темпы роста экономики России в текущем году. В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. В конце августа министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%. Банк России ожидает, что темпы роста составят 1-2% в текущем году. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 10.00 мск.

