Задорнов озвучил прогноз по рынку жилья в России

Задорнов озвучил прогноз по рынку жилья в России

2025-09-13T12:06+0300

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Оживление рынка жилья в России произойдет лишь к концу 2027 года - к тому времени ключевая ставка снизится, а стоимость жилья и заработные платы найдут точку равновесия, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Оживление рынка (жилья - ред.) при прочих равных произойдет лишь к концу 2027 года. К тому времени стоимость денег придет в норму, а стоимость жилья и заработные платы найдут точку равновесия", - считает экономист. Он напомнил, что девелоперы почти пять лет жили "на допинге" - на масштабных стимулирующих льготных программах ипотеки, за это время от двух с половиной до трех миллионов российских семей получили жилищный кредит. "Но дальше неправильно поддерживать эти программы. Это были ненормальные условия, долгий искусственный подогрев спроса, в результате жилье стало менее доступным. С 2019 по 2023 год стоимость жилья в среднем по России выросла на 70%, а зарплаты - примерно на 35%. Необходимо реально сбалансировать рынок", - указал Задорнов.

