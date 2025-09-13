Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задорнов озвучил прогноз по рынку жилья в России - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250913/zadornov-862234121.html
Задорнов озвучил прогноз по рынку жилья в России
Задорнов озвучил прогноз по рынку жилья в России - 13.09.2025, ПРАЙМ
Задорнов озвучил прогноз по рынку жилья в России
Оживление рынка жилья в России произойдет лишь к концу 2027 года - к тому времени ключевая ставка снизится, а стоимость жилья и заработные платы найдут точку... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T12:06+0300
2025-09-13T12:06+0300
экономика
финансы
россия
михаил задорнов
https://cdnn.1prime.ru/img/84032/98/840329849_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b307b71b2fd1a9e0d52e0c54096bb713.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Оживление рынка жилья в России произойдет лишь к концу 2027 года - к тому времени ключевая ставка снизится, а стоимость жилья и заработные платы найдут точку равновесия, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Оживление рынка (жилья - ред.) при прочих равных произойдет лишь к концу 2027 года. К тому времени стоимость денег придет в норму, а стоимость жилья и заработные платы найдут точку равновесия", - считает экономист. Он напомнил, что девелоперы почти пять лет жили "на допинге" - на масштабных стимулирующих льготных программах ипотеки, за это время от двух с половиной до трех миллионов российских семей получили жилищный кредит. "Но дальше неправильно поддерживать эти программы. Это были ненормальные условия, долгий искусственный подогрев спроса, в результате жилье стало менее доступным. С 2019 по 2023 год стоимость жилья в среднем по России выросла на 70%, а зарплаты - примерно на 35%. Необходимо реально сбалансировать рынок", - указал Задорнов.
https://1prime.ru/20250912/rossiya-862204532.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84032/98/840329849_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_019aeddcf52d35e2dbeed08910609147.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, михаил задорнов
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Михаил Задорнов
12:06 13.09.2025
 
Задорнов озвучил прогноз по рынку жилья в России

Задорнов предсказал оживление на рынке недвижимости к концу 2027 года

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМихаил Задорнов
Михаил Задорнов - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Михаил Задорнов. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Оживление рынка жилья в России произойдет лишь к концу 2027 года - к тому времени ключевая ставка снизится, а стоимость жилья и заработные платы найдут точку равновесия, заявил в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
"Оживление рынка (жилья - ред.) при прочих равных произойдет лишь к концу 2027 года. К тому времени стоимость денег придет в норму, а стоимость жилья и заработные платы найдут точку равновесия", - считает экономист.
Он напомнил, что девелоперы почти пять лет жили "на допинге" - на масштабных стимулирующих льготных программах ипотеки, за это время от двух с половиной до трех миллионов российских семей получили жилищный кредит.
"Но дальше неправильно поддерживать эти программы. Это были ненормальные условия, долгий искусственный подогрев спроса, в результате жилье стало менее доступным. С 2019 по 2023 год стоимость жилья в среднем по России выросла на 70%, а зарплаты - примерно на 35%. Необходимо реально сбалансировать рынок", - указал Задорнов.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Набиуллина рассказала о росте стоимости жилья в России
Вчера, 17:10
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМихаил Задорнов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала