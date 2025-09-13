Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Норвегии раскрыли, что Запад сделал против России - 13.09.2025
В Норвегии раскрыли, что Запад сделал против России
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Западные страны хотели ложью о глушении GPS-сигналов Россией спровоцировать эскалацию в конфликте на Украине, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Очевидно, что дезинформация о глушении Россией GPS-сигнала распространялась ради эскалации прокси-войны", — заявил он.Эксперт также раскритиковал руководства государств Запада за то, что они не берут на себя ответственность, когда их ложь раскрывается.Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге 1 сентября сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, якобы произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности Москвы к инциденту.Сервис Flightradar24, в свою очередь, заявил, что системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного, хотя по заявлению представителя Европы, борт находился в воздухе около часа.
17:15 13.09.2025
 
В Норвегии раскрыли, что Запад сделал против России

Дизен: Запад врал о глушении GPS-сигналов Россией ради эскалации конфликта

© Фото : NATO Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Западные страны хотели ложью о глушении GPS-сигналов Россией спровоцировать эскалацию в конфликте на Украине, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Очевидно, что дезинформация о глушении Россией GPS-сигнала распространялась ради эскалации прокси-войны", — заявил он.
Эксперт также раскритиковал руководства государств Запада за то, что они не берут на себя ответственность, когда их ложь раскрывается.
Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге 1 сентября сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, якобы произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности Москвы к инциденту.
Сервис Flightradar24, в свою очередь, заявил, что системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного, хотя по заявлению представителя Европы, борт находился в воздухе около часа.
