В Норвегии раскрыли, что Запад сделал против России

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Западные страны хотели ложью о глушении GPS-сигналов Россией спровоцировать эскалацию в конфликте на Украине, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Очевидно, что дезинформация о глушении Россией GPS-сигнала распространялась ради эскалации прокси-войны", — заявил он.Эксперт также раскритиковал руководства государств Запада за то, что они не берут на себя ответственность, когда их ложь раскрывается.Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге 1 сентября сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, якобы произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности Москвы к инциденту.Сервис Flightradar24, в свою очередь, заявил, что системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного, хотя по заявлению представителя Европы, борт находился в воздухе около часа.

