СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на Украине - 13.09.2025
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на Украине
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на Украине - 13.09.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на Украине
Владимир Зеленский стал уязвимым из-за желания населения Украины избрать нового президента и закончить конфликт с Россией, пишет American Greatness. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T12:13+0300
2025-09-13T12:13+0300
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал уязвимым из-за желания населения Украины избрать нового президента и закончить конфликт с Россией, пишет American Greatness."Уставшее от боевых действий население хочет нового президента и мирного урегулирования конфликта. Этот факт делает Зеленского не столько героическим государственным деятелем, сколько уязвимым действующим президентом с извращенным стимулом: продолжать медленно продвигать мирный процесс, доить западных налогоплательщиков и откладывать выборы, которые он почти наверняка проиграет", — говорится в публикации.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование было отменено под предлогом действующего в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
12:13 13.09.2025
 
СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на Украине

AG: Зеленский стал уязвимым из-за желания украинцев провести выборы президента

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал уязвимым из-за желания населения Украины избрать нового президента и закончить конфликт с Россией, пишет American Greatness.
"Уставшее от боевых действий население хочет нового президента и мирного урегулирования конфликта. Этот факт делает Зеленского не столько героическим государственным деятелем, сколько уязвимым действующим президентом с извращенным стимулом: продолжать медленно продвигать мирный процесс, доить западных налогоплательщиков и откладывать выборы, которые он почти наверняка проиграет", — говорится в публикации.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование было отменено под предлогом действующего в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
