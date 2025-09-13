https://1prime.ru/20250913/zelenskiy-862234859.html

СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на Украине

СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на Украине - 13.09.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали, что случилось с Зеленским на Украине

13.09.2025 Владимир Зеленский стал уязвимым из-за желания населения Украины избрать нового президента и закончить конфликт с Россией, пишет American Greatness.

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал уязвимым из-за желания населения Украины избрать нового президента и закончить конфликт с Россией, пишет American Greatness."Уставшее от боевых действий население хочет нового президента и мирного урегулирования конфликта. Этот факт делает Зеленского не столько героическим государственным деятелем, сколько уязвимым действующим президентом с извращенным стимулом: продолжать медленно продвигать мирный процесс, доить западных налогоплательщиков и откладывать выборы, которые он почти наверняка проиграет", — говорится в публикации.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование было отменено под предлогом действующего в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.

