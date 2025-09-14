Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стамбульский аэропорт возглавил рейтинг самых загруженных в Европе - 14.09.2025
Стамбульский аэропорт возглавил рейтинг самых загруженных в Европе
Стамбульский аэропорт возглавил рейтинг самых загруженных в Европе - 14.09.2025, ПРАЙМ
Стамбульский аэропорт возглавил рейтинг самых загруженных в Европе
Стамбульский аэропорт с ежедневным средним числом 1624 рейса возглавил рейтинг самых загруженных аэропортов Европы и занял пятое место в мировом рейтинге по... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T20:37+0300
2025-09-14T20:37+0300
бизнес
европа
турция
стамбул
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83785/73/837857359_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f170dd48862594a31e8972ab61f79b19.jpg
европа
турция
стамбул
бизнес, европа, турция, стамбул, в мире
Бизнес, ЕВРОПА, ТУРЦИЯ, Стамбул, В мире
20:37 14.09.2025
 
Стамбульский аэропорт возглавил рейтинг самых загруженных в Европе

Аэропорт в Стамбуле стал самым загруженным в Европе и пятым по интенсивности авиасообщения

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАэропорт Стамбула
Аэропорт Стамбула - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Аэропорт Стамбула. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 14 сен – ПРАЙМ. Стамбульский аэропорт с ежедневным средним числом 1624 рейса возглавил рейтинг самых загруженных аэропортов Европы и занял пятое место в мировом рейтинге по интенсивности авиасообщения, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
По словам министра, информация основана на отчете Европейской организации по безопасности аэронавигации (Eurocontrol) "Общий обзор авиации Европы".
"Согласно отчету Европейской организации по безопасности воздушного движения, аэропорт Стамбула стал самым загруженным аэропортом Европы с 1624 рейсами в день. Этот успех является предметом гордости для всех нас", - написал Уралоглу в соцсети Х.
Кроме того, по словам Уралоглу, аэропорт Антальи с ежедневным средним числом 1024 рейса занял девятое место среди самых загруженных аэропортов Европы.
Министр также подчеркнул, что среди 25 крупнейших аэропортов мира в период с 1 по 7 сентября Стамбульский аэропорт обеспечил в среднем 821 взлет в день, что позволило ему занять пятое место в глобальном рейтинге по интенсивности авиасообщения.
