Стамбульский аэропорт возглавил рейтинг самых загруженных в Европе
2025-09-14T20:37+0300
АНКАРА, 14 сен – ПРАЙМ. Стамбульский аэропорт с ежедневным средним числом 1624 рейса возглавил рейтинг самых загруженных аэропортов Европы и занял пятое место в мировом рейтинге по интенсивности авиасообщения, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. По словам министра, информация основана на отчете Европейской организации по безопасности аэронавигации (Eurocontrol) "Общий обзор авиации Европы". "Согласно отчету Европейской организации по безопасности воздушного движения, аэропорт Стамбула стал самым загруженным аэропортом Европы с 1624 рейсами в день. Этот успех является предметом гордости для всех нас", - написал Уралоглу в соцсети Х. Кроме того, по словам Уралоглу, аэропорт Антальи с ежедневным средним числом 1024 рейса занял девятое место среди самых загруженных аэропортов Европы. Министр также подчеркнул, что среди 25 крупнейших аэропортов мира в период с 1 по 7 сентября Стамбульский аэропорт обеспечил в среднем 821 взлет в день, что позволило ему занять пятое место в глобальном рейтинге по интенсивности авиасообщения.
