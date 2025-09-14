https://1prime.ru/20250914/akkuyu-862257879.html
Первый реактор АЭС "Аккую" приближается к физическому запуску, заявил посол
Первый реактор АЭС "Аккую" приближается к физическому запуску, заявил посол - 14.09.2025, ПРАЙМ
Первый реактор АЭС "Аккую" приближается к физическому запуску, заявил посол
Первый реактор строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции приближается к моменту физического пуска, несмотря на санкции, заявил завершивший... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T10:03+0300
2025-09-14T10:03+0300
2025-09-14T10:03+0300
энергетика
россия
турция
аэс "аккую"
росатом
siemens
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0b/851496946_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1d5f868cda3c3ad262e0799c6b48a8f7.jpg
АНКАРА, 14 сен - ПРАЙМ. Первый реактор строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции приближается к моменту физического пуска, несмотря на санкции, заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов. Пятого сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане. "И еще одно важное для меня воспоминание. Прибыв в Анкару в качестве посла в 2017 году, сразу поехал на юг - на стройку АЭС "Аккую". Там тогда было, по сути, еще довольно безлюдное место, урочище с некоторыми постройками. Как же все изменилось теперь! Сейчас там идет грандиознейшее строительство четырех энергоблоков, а первый реактор неуклонно приближается к моменту своего физического пуска. Это - несмотря на пандемию, на землетрясение, на санкции", - сказал посол в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet. По его словам, это - несомненное достижение народов РФ и Турции, строителей, правительств и лидеров двух стран. "Верю: российско-турецкое сотрудничество в ядерной сфере имеет блистательное будущее, оно обязательно останется важнейшей составной частью двусторонних отношений", - добавил дипломат. Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов ВВП, заявил 8 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в августе министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. По его словам, ряд факторов, в том числе отказ Siemens поставить заказанное и оплаченное оборудование, вызвал задержку в реализации проекта на полтора года. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://1prime.ru/20250908/erdogan-861980647.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0b/851496946_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de5a3557bde1a87b90649e7a35699e6c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, аэс "аккую", росатом, siemens
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую", Росатом, Siemens
Первый реактор АЭС "Аккую" приближается к физическому запуску, заявил посол
Посол Ерхов: 1-й реактор АЭС "Аккую" приближается к моменту физического пуска
АНКАРА, 14 сен - ПРАЙМ. Первый реактор строящейся с участием России АЭС "Аккую" в Турции приближается к моменту физического пуска, несмотря на санкции, заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов.
Пятого сентября президент России Владимир Путин своим указом освободил Алексея Ерхова от обязанностей посла РФ в Турции, назначив дипломата послом в Узбекистане.
"И еще одно важное для меня воспоминание. Прибыв в Анкару в качестве посла в 2017 году, сразу поехал на юг - на стройку АЭС "Аккую". Там тогда было, по сути, еще довольно безлюдное место, урочище с некоторыми постройками. Как же все изменилось теперь! Сейчас там идет грандиознейшее строительство четырех энергоблоков, а первый реактор неуклонно приближается к моменту своего физического пуска. Это - несмотря на пандемию, на землетрясение, на санкции", - сказал посол в интервью турецкой проправительственной газете Hürriyet.
По его словам, это - несомненное достижение народов РФ и Турции, строителей, правительств и лидеров двух стран.
"Верю: российско-турецкое сотрудничество в ядерной сфере имеет блистательное будущее, оно обязательно останется важнейшей составной частью двусторонних отношений", - добавил дипломат.
Ввод в эксплуатацию строящейся в Турции госкорпорацией "Росатом" АЭС "Аккую" принесет республике 50 миллиардов долларов ВВП, заявил 8 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году, сообщил в августе министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. По его словам, ряд факторов, в том числе отказ Siemens поставить заказанное и оплаченное оборудование, вызвал задержку в реализации проекта на полтора года.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Эрдоган оценил ввод в эксплуатацию АЭС "Аккую"